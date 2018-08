Um estudo publicado no semanário New England Journal of Medicine indica que o risco de morte dos futebolistas por problemas cardíacos é superior ao que se estima. O estudo é o resultado de dados recolhidos ao longo de duas décadas, em que foram analisados 11.168 jovens jogadores no Reino Unido.

As doenças que afectem os músculos do coração, como a miocardiopatia, matam de forma silenciosa e o primeiro sintoma pode ser o coração parar de repente. A adrenalina, mudanças nos electrólitos e desidratação aumentam o risco de provocar a paragem cardíaca.

Estimava-se que dois em cada 100 mil jogadores corriam o risco de enfrentar problemas cardíacos. Segundo este estudo, são sete em 100 mil futebolistas que têm doenças cardíacas.

"Estes números significam que temos de ter os nossos olhos bem abertos para o facto de a taxa de mortalidade ser maior do que pensamos, mas, ainda assim, estes casos são raros", disse à BBC Sanjay Sharma, cardiologista e professor na Universidade de Londres e quem liderou o estudo. Ao longo dos 20 anos de testes com ecrãs, 42 jovens apresentaram risco de ter doenças cardíacas.

Para prevenir a ocorrência destas doenças, os clubes usam programas de análise por computador nos jogadores de 16 anos. O risco aumenta nos atletas de elite, por terem o coração mais desgastado, o que desencadeia doenças que ainda não tinham sido diagnosticadas.

Tratamentos como cirurgias correctivas e medicamentos para o coração conseguiram que 30 dos 42 jovens em risco voltassem a ter uma carreira. Os restantes foram aconselhados a largar a competição desportiva.

Mas os testes não são infalíveis. Oito jovens morreram durante a realização do estudo, sendo que destes oito, só seis foram diagnosticados com problemas cardíacos.

Os testes também não diagnosticaram a tempo o ex-futebolista Fabrice Muamba. O coração do jogador parou durante um jogo de futebol para a Taça de Inglaterra em 2012. No entanto, ele sobreviveu. Mas há quem não tenha tido tanta sorte: em 2003, Marc-Viven Foe, jogador camaronense, morreu no campo aos 28 anos. Os médicos tentaram reiniciar o coração do jogador durante 45 minutos, mas não conseguiram.

Sharma relata que a Federação Inglesa de Futebol está a introduzir os testes de diagnóstico a doenças cardíacas aos 18, 20 e 25 anos. Quando é identificada uma doença incurável no coração, a decisão tem de ser tomada entre o jogador, os pais e o clube: "É muito difícil para miúdos que sonham ser profissionais e não fazem mais nada senão jogar futebol desde os oito e os nove anos". E acrescentou: "Temos de ser extremamente honestos e dizer-lhes que estão em risco de morte súbita. Se se pede aos jovens que se esforcem mais do que os seus limites para nos entreterem e serem modelos para a juventude, nós [médicos] temos o dever de os proteger".

Zaf Iqbal, médico do Crystal Palace, clube inglês da primeira divisão, afirmou à BBC: "Em todos os jogos da primeira divisão inglesa há um médico em cada banco, dois paramédicos e equipamento obrigatório em caso de ocorrer um incidente. Para além dos testes de computador, o clube tem desfibrilhadores prontos a serem usados. É isso que pode salvar-lhes a vida".

A associação inglesa de futebol diz ter um dos mais avançados programas de análise a doenças cardíacas e que é disponibilizado em casos de emergência médica aos clubes profissionais. O médico do Crystal Palace acrescenta ainda: "Os jogadores estão melhor protegidos hoje do que há dez anos".