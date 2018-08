O treinador do Manchester United, José Mourinho, assumiu, esta quinta-feira, que dificilmente vai receber mais reforços. O mercado inglês fecha às 17h00 de hoje, o técnico pediu mais reforços à direcção dos red devils mas parece que não haverá nenhuma surpresa."Não estou confiante. O mercado fecha hoje [quinta-feira], pelo menos, vou deixar de pensar nisso. Poderei focar-me nos jogadores que tenho e nos três primeiros jogos", atirou Mou, reforçando: "a informação que tenho é que não haverá" nenhuma contratação de última hora.Caso o mau pressentimento do Special One se confirme, Fred, Diogo Dalot, e Lee Grant serão os únicos reforços do Manchester United para a temporada que começa este fim-de-semana, precisamente com um jogo entre os "red devils" e o Leicester.