Desde os anos 70 que Toni vive em frente ao estádio da Luz. "Quando comprei o apartamento, isto era muito diferente, não havia Segunda Circular e da zona onde fica o Colombo até Telheiras era só quintas. Ainda vivi um ano e meio no Lar do Jogador, perto do cemitério de Benfica, e ia para os treinos de eléctrico. Ao fim de três meses comprei um carro, um Austin 1000, e dava boleia a vários colegas que estavam lá comigo".



Há 50 anos, Toni trocou a Académica de Coimbra pelo Benfica. Custou 1350 contos e marcou uma época no meio-campo encarnado. À SÁBADO, António José da Conceição Oliveira, "baptizado" Toni pelos amigos da escola, recorda a infância em Mogofores, a estreia no Anadia e os primeiros tempos no Benfica, com figuras como Eusébio, Torres ou o "senhor" Coluna.



Como foi a sua infância?

Nasci numa aldeia, Mogofores, do concelho de Anadia e distrito de Aveiro, a 14 de Outubro de 1946, e é preciso situarmo-nos a essa época: a II Guerra Mundial tinha terminado, o país não sabia bem como estava. Os meus avós eram lavradores e eu nasci na eira, como muitos outros por esse país fora. Havia uma parteira na aldeia, que ajudou.



Toni em bebé. Nasceu em Mogofores, Anadia, a 14 de Outubro de 1946

O que fazia em miúdo?

Frequentava a escola primária, que havia para rapazes e raparigas, estive lá até à 4ª classe. O meu pai era tipógrafo. Lembro-me de ter 12 anos, em 1958, e de o meu pai andar a distribuir panfletos pelos trabalhadores para votarem no Humberto Delgado. Na aldeia havia o Instituto Salesiano, parte era dedicada a todos aqueles que eventualmente quisessem vir a ser padres, e outra era a vertente que tinha um oratório a São João Bosco. Tínhamos campo de futebol e podíamos fazer várias actividades: Jogo da Glória, xadrez, damas, pingue-pongue, bilhar, teatro, o que para uma aldeia, no início dos anos 50, era muito bom.





A mãe, Maria da Conceição, trabalhava nos campos. O pai, Ventura Oliveira, era tipógrafo. "Lembro-me de ele distribuir panfletos do Humberto Delgado"

Sim, fiz a primeira comunhão, comunhão solene, crisma, tudo isso, e tal como muitos jovens da minha aldeia ajudava à missa, que era em latim. E para podermos jogar no campo do Instituto Salesiano tínhamos de ter uma senha, para podermos desfrutar do Oratório tínhamos de cumprir a função de católico.Sim. Tinham quatro filhos, dois filhos e duas filhas, e eram lavradores, tinham campos de milho, tinham vinhas.Ajudava a minha mãe, porque os meus avós já tinham uma certa idade, e havia dois dos filhos, um tio meu e a minha mãe, que depois de feitas as partilhas é que tratavam dos campos. Nessa altura ainda não havia água canalizada, tínhamos de tirar água do poço ou de ir à fonte. Mas na horta havia tudo: batatas, feijões, tomates, couves… e animais: galinhas, patos, coelhos. No tempo do meu avô ele tinha juntas de bois para lavrar a terra, mas nós já não.

Como começou o seu interesse pelo futebol?

Naquela altura não havia bolas como agora, jogávamos com umas de trapos feitas pelas nossas mães e avós, no largo em frente à escola. Punhámos as sacolas ou pedras a fazer de baliza e ficávamos ali. Aos domingos tínhamos uma bola de borracha preta, de que podíamos desfrutar porque andávamos no Oratório de São João Bosco. Depois disso, fui aos treinos de captação no Anadia, que só tinha juniores. Fui lá com 15 anos, só fazia 16 em Outubro, e como não tinha idade suficiente não me deixaram ficar.



Como é que era a sua ligação ao futebol em miúdo: ouvia relatos, ia ver jogos a Coimbra?

Naquela altura era raro dar jogos na televisão, lembro-me das finais da Taça dos Campeões Europeus, do Mundial 66, por isso ouvíamos o relato.



E já era adepto do Benfica?

Não, o meu pai era do Belenenses e eu, por influência dele, também era do Belenenses. Mas depois vim para o Benfica e passei a viver o clube sempre com grande amor e dedicação.



Não era estranho ser da zona de Aveiro e torcer pelo Belenenses?

Naquela zona a maior parte da malta era do Sporting, depois também havia muitos do Benfica e alguns apoiantes do Belenenses, como era o caso do meu pai. É curioso que o Belenenses tinha bastante implementação na zona de Aveiro.



Antes do Anadia, não jogou noutras equipas, em torneios?

Fazíamos jogos entre aldeias. O Mogofores tinha uma equipa sénior no campeonato da FNAT, hoje INATEL, mas aquilo era só para trabalhadores e eu, como era estudante, não podia jogar. Por acaso até fiz uma vez um jogo, com um nome aldrabado. Jogávamos com malta dali da zona, Troviscal, Oiã, Oliveira do Bairro, os jogadores vinham todos dessas zonas para Anadia, hoje é que toda a terra tem o seu clube.



O Anadia tinha boa equipa?

Sim, tinha grandes equipas. Havia o campeonato distrital de Aveiro e por duas vezes fomos apurados para a fase final, não sei se fomos campeões distritais ou se passámos em 2º lugar, porque os dois primeiros eram apurados. Depois jogávamos na Zona Norte do nacional, contra Sanjoanense, Oliveirense, Águeda, Beira-Mar, Ovarense. O FC Porto era sempre o vencedor da Zona Norte, jogavam sempre a final, que era disputada em Leiria, contra Benfica ou Sporting, o vencedor da Zona Sul. Mas houve um ano que ganhámos ao FC Porto em casa, por 3-1.



Toni nos juniores do Anadia, onde começou a jogar, com 16 anos

A seguir ao Anadia, mudou-se para a Académica de Coimbra.

Foi num desses jogos, da fase nacional, um Académica-Anadia, que ganhámos 3-0 em Coimbra. O capitão Mário Wilson, treinador da Académica, estava lá a ver e esse jogo marca a história da minha vida. No dia seguinte, vou para uma aula de História às 14h e aí a 500 metros da escola passa por mim um Fiat 600 com o Mário Wilson, eu reconheci-o dos cromos do futebol, ele ia com um director da Académica, dr. Augusto Martins. Eles pararam e eu qual aula de História qual quê!? Fui com eles para ir falar com o meu pai, as coisas ficaram acertadas e fui para a Académica. Depois o Fiat 600 nem pegava, tivemos de andar a empurrá-lo, e o Mário Wilson a brincar, a dizer: ‘se fosse alguém do Benfica vinha de Mercedes’. Saí do Anadia para a Académica ao abrigo da lei escolar. Era preciso estar a mais de 30 km para que essa lei funcionasse, e não era o caso, mas as pessoas do Anadia foram muito compreensivas. Mas ficou salvaguardada a minha ligação ao Anadia. Aliás, os direitos desportivos ficaram sempre a pertencer ao Anadia, tanto que depois, na minha transferência da Académica para o Benfica, o Anadia é que recebeu o dinheiro: 1350 contos.



Era muito?

Para o Anadia, era o orçamento de três ou quatro épocas. Mas o Praia (que já morreu), do Leixões, que foi comigo nesse ano para o Benfica, custou mais: 2 mil contos?



No Anadia, já jogava no meio-campo?

Sim, fazia dupla com o Hélder. Tínhamos muita qualidade, alguns daqueles jogadores, se tivessem tido sorte podiam ter ido longe. Tínhamos um bom defesa-central, na frente tínhamos, no 1º ano, um primo meu que era extremo-esquerdo, o ponta-de-lança era o Vitorino Cunha, que depois se tornou o melhor treinador de basquetebol de Angola, que também é meu primo.



Ficou quatro anos na Académica.

A Académica tinha uma equipa de muita qualidade. Maló, Ernesto, Artur Jorge. E no meio-campo, que era onde eu jogava? Mário Campos, Vítor Campos, Rocha, Rui Rodrigues, Gervásio. E depois ainda havia, em lista de espera, eu, o Quinito e o Nene, que ia para o Sporting e morreu num acidente na estrada.



Era difícil entrar aí?

Sim. No primeiro ano estive nos juniores e às vezes treinava com os seniores. Eu, o Pedrosa, um central que tinha ido do Vilafranquense, e o Pinheiro, guarda-redes do FC Porto. Treinávamos com os seniores e depois jogávamos pelos juniores, que eram treinados pelo professor Bentes, o Rato Atómico, que foi o melhor jogador de sempre da Académica.

A festejar, com Mário Wilson, a vitória da Académica sobre o Benfica na Taça, em 1967

No primeiro ano de sénior jogou pouco?

Muito pouco. Fiz um jogo ou dois, lembro-me de jogar em Setúbal, a marcar o Jaime Graça. No outro ano comecei a jogar só quase no final da época, joguei a final da Taça, no Jamor, contra o Vitória de Setúbal, perdemos com um golo do JJ (Jacinto João) após dois prolongamentos, foi a primeira e única vez que houve dois prolongamentos, foi a final mais longa de sempre, em 1967. Depois o Benfica interessou-se por mim, mas acabei por ir só no ano seguinte. Entretanto, fiz a admissão à Faculdade de Direito de Coimbra e entrei e aí assumo mais a titularidade, porque o Gervásio, que era titularíssimo, teve uma febre tifóide, e passei a jogar com mais regularidade. No fim de Abril vim a Lisboa para assinar pelo Benfica.



Havia outros clubes interessados?

Depois ainda surgiu o Sporting, mas já tinha assinado pelo Benfica.



Foi para o Benfica por indicação do treinador, Otto Glória?

Ele dizia: ‘O Toni é uma força da natureza’. Naquela altura o Mário Coluna caminhava para o fim da carreira e eles pensaram em mim, não para o substituir, claro, porque há jogadores que são únicos, e o Mário Coluna é um deles, mas para reforçar o meio-campo. Eu era um jovem cheio de ambição e sonhos, mas naquela altura o meio-campo do Benfica era Jaime Graça e Coluna, quem esperasse ter lugar bem poderia esperar sentado, porque eram dois jogadores de enorme qualidade.



Como foi a sua chegada ao Benfica?

Foi chegar a um balneário onde estavam figuras que tinha visto na TV dois anos antes, no Mundial 66. E que marcaram a história do Benfica e do futebol português, como Eusébio, Coluna, José Augusto, Torres, Simões, Jaime Graça. Aquilo era entrar num espaço sagrado. Mas desde o início que tive muito apoio e carinho, do José Augusto, do Simões. Criei logo grande empatia com o Simões, com quem mantenho uma boa relação ainda hoje. Depois, havia jovens como Vítor Martins, Humberto Coelho, Nené, que tinham sido campeões de juniores e foram promovidos a seniores, houve ali também uma aproximação, até pela questão da idade, eles tinham os mesmos sonhos que eu.



As boas-vindas de Mário Coluna no dia em que chegou ao Benfica, em Julho de 1968

Como foi o seu primeiro ano em Lisboa?

Vim para o Lar do Jogador do Benfica, que era na Calçada do Tojal, perto do cemitério de Benfica. Estavam lá os solteiros, e também servia de apoio à equipa de ciclismo do Benfica. Tínhamos horários rígidos, regras, havia horas para tomar o pequeno-almoço, o almoço, o jantar, para o recolher. Estive lá um ano e meio, porque entretanto o Lar, que tinha sido criado pelo senhor Otto Glória em 1954, acabou ali, acho que se mudou para o estádio da Luz, mais para a formação, ou acabou mesmo durante um tempo, e então cada um escolheu o seu apartamento para viver.



E foi viver para onde?

Fui para a Amadora, havia ali um complexo habitacional do J. Pimenta, que estava ligado ao Benfica, e depois é que me mudei para Benfica, onde ainda vivo hoje. Não havia Segunda Circular, aliás a zona onde está hoje o Colombo era uma zona de quintas.



Ia para os treinos a pé?

Não. Quando estava no Lar, no início descia a Calçada do Tojal e apanhava um eléctrico ou um trólei na Estrada de Benfica, perto da igreja. Mais tarde, passados três meses, comprei um carro, um Austin 1000, e ia de carro para os treinos no estádio da Luz, até levava alguns colegas comigo.



Comprou o seu carro com o primeiro ordenado do Benfica?

Não, o meu primeiro ordenado não dava para comprar um carro, isso é agora, basta ver os jogadores a chegar à concentração da selecção nos Porsches, BMW, Mercedes. O meu ordenado na altura era de 4 mil escudos. E depois, de três em três meses recebíamos luvas. Mas não dava para comprar logo um carro, aliás, fui-o pagando aos poucos, não havia as facilidades de crédito que há hoje. Comprei um Austin 1000, não foi nenhum Mercedes.



A nível futebolístico, como foi o seu primeiro ano?

Nesse ano de 1968 há um factor que é muito importante, que me ajudou muito, que foi a introdução das substituições, porque para um meio-campo que tinha Jaime Graça e Coluna, essa possibilidade permitiu-me ir entrando e jogar algumas vezes como titular. Num campeonato com 26 jogos, penso ter estado em 20, o que já não era mau.



Lembra-se da sua estreia pelo Benfica?

Claro, foi no dia 8/8/68, no Pará, diante do Clube do Remo, empatámos 1-1. Foi o primeiro jogo da digressão que fizemos à América. Na véspera jogou o Santos de Pelé frente ao Paisendu, que era, juntamente com o Clube do Remo, os dois grandes clubes de Belém do Pará. Depois, daí fomos para um torneio em Buenos Aires, com o River Plate, o Boca Juniors, o Nacional de Montevideu e o Santos, e daí seguimos para Caracas, onde jogámos com o Botafogo do Jairzinho e depois na Colômbia com o Millionarios de Bogotá e terminámos a digressão a jogar no Yankee Stadium com o Santos do Pelé, empatámos 3-3. No campeonato, a minha estreia foi no estádio da Luz, contra o Belenenses, ganhámos 4-1.

De baliza aberta, Toni preferiu dar o golo a Eusébio, para o ajudar a ser Bota de Ouro. Ele agradeceu assim

Chegou ao Benfica e foi logo defrontar o Pelé.

É verdade, aliás, esse jogo com o Santos até marca a estreia do Humberto Coelho, precisamente a marcar o Pelé.



O Pelé fez algum golo?

Não me lembro, mas sei que eu marquei um golo ao Gilmar (Santos) e outro ao Carrizo (River Plate), duas figuras da baliza, um do Brasil e outro da Argentina, foram dois remates de fora da área.



Foi uma estreia em grande?

É verdade. Aliás, há uma crónica do Carlos Pinhão no jornal A Bola que tinha o título "Tonitruante".



No primeiro ano, foi campeão pelo Benfica.

Sim. Ganhámos 4-0 no último jogo, em Tomar. A meio dessa semana tivemos de ir repetir o jogo com a Sanjoanense, que já tínhamos ganho, mas houve um protesto porque durante as substituições houve um erro e ficaram momentaneamente 12 jogadores em campo. Jogámos a meio da semana em São João da Madeira, ganhámos 1-0, e depois em Tomar. Tínhamos de ganhar os dois jogos, porque o FC Porto estava-nos a morder os calcanhares.



E fizeram a festa em Tomar?

Sim, o estádio, que ainda tinha campo pelado, estava lotado. Havia um mar de gente, até havia pessoas sentadas junto à linha lateral: era preciso afastá-las para marcar os cantos.



Na altura não se ia festejar para o Marquês de Pombal?

Não, em nenhuma das oito vezes em que fui campeão. Hoje temos esse ritual giro, começa no estádio, em que há uma partilha entre os adeptos e os jogadores, não há aquelas invasões de campo como antes, em que os jogadores ficavam todos despidos, só em cuecas ou mesmo em pêlo. Agora é uma festa mais bonita, que começa no estádio e depois culmina com esse momento no Marquês de Pombal ou, no caso do FC Porto, na Avenida dos Aliados, ou como o Aves fez, quando ganhou agora a Taça de Portugal. Esse convívio com os adeptos é muito bonito.



Nesse 1º ano também ganharam a Taça, contra a Académica.

Sim, durante a crise académica de 1969. Foi a maior manifestação que aconteceu durante o Estado Novo. É o único jogo que não é transmitido pela televisão, porque essa final foi muito mais do que um jogo. Eu tinha jogado a final pela Académica dois anos antes, contra o Vit. Setúbal.



Foi estranho estar a jogar contra a Académica?

Ganhámos a Taça no prolongamento e só empatámos perto dos 90 minutos, estávamos a perder 1-0 e o Simões, salvo erro, empatou perto do fim. E depois no prolongamento ganhamos 2-1 com um golo do Eusébio, tivemos alguma sorte. O vencedor desportivo foi o Benfica, mas o grande vencedor desse dia foi a massa adepta da Académica. Os estudantes foram os grandes vencedores, porque fizeram uma manifestação que abalou o regime e ajudou a derrubá-lo.



O casamento pela igreja, com Maria Manuela, a 22 de Julho de 1989. Os filhos, António e Renata, já eram crescidos

No ano seguinte, houve um caso insólito, em que o Benfica foi eliminado por moeda ao ar contra o Celtic de Glasgow, na Taça dos Campeões Europeus.

Sim, lembro-me que não joguei em Glasgow, perdemos lá 3-0, e depois no estádio da Luz vencemos pelo mesmo resultado. Naquela altura recorria-se à moeda ao ar para o desempate, mais tarde passou a haver um terceiro jogo e só depois é que surgiram os prolongamentos e penáltis. E nessa moeda ao ar há ali um equívoco, o que nos leva a festejar a vitória por alguns momentos, mas depois percebemos que afinal quem ganhou foi o Celtic.



Que equívoco foi esse?

A moeda era lançada na cabina do árbitro e só ia o capitão de equipa, que era o Mário Coluna, nós estávamos à espera no balneário e alguém gritou Benfica e pensámos que tínhamos ganho, gerou-se ali um equívoco, foi o desânimo.



Foi a maior frustração da sua carreira?

Houve algumas em 40 ou 50 anos de futebol. O futebol é como a vida, tens momentos de euforia, de tristeza, em que estás em baixo porque perdeste 2-0 numa eliminatória, mas depois ficas eufórico porque no fim ganhas 3-2. Há esses momentos de frustração que tens de reverter, tal e qual como na vida do dia-a-dia. Isso ou o inverso. Há um jogo de que me lembro, contra o Ajax, em que também estava há pouco no Benfica, fomos a Amesterdão ganhar 3-1 para a Taça dos Campeões, e depois perdemos 3-1 para o Ajax em casa e fizemos um terceiro jogo, em Paris, e também perdemos, no prolongamento.



O melhor momento que teve no Benfica?

Há coisas que nunca se esquecem, como o primeiro ano em que fui campeão como jogador e mais tarde como treinador. E quando vesti a camisola da selecção pela primeira vez, na Roménia, a 12 de Outubro de 1969, num jogo de qualificação para o Mundial 70.



Esteve 13 anos no Benfica. Alguma vez recebeu propostas para ir para outro clube, para o estrangeiro?

Naquela altura nós não podíamos sair dos clubes como agora, erámos quase propriedade do clube. Era difícil sair, mas saía-se, aliás, o Humberto Coelho foi para o PSG. Houve ali umas aproximações, mas nada de concreto.



Em Portugal só treinou o Benfica. Foi por sua opção ou não teve convites para sair?

Quando eu digo que Toni no Benfica não tem preço, tem a ver com alguém que acaba por fazer todo um percurso dentro do Benfica. Eu não nasci benfiquista, mas depois chegando lá dediquei-me à causa com todo o amor e paixão, e defendi sempre o Benfica. Isso é uma marca que fica, e é um orgulho muito grande. Gostava de ter voltado ao Anadia, ou à Académica, foram os meus primeiros clubes e marcaram-me muito, mas isso nunca se proporcionou. Depois há outros clubes em Portugal, pela história, pela massa adepta, que teria treinado com muito gosto, caso de um Sp. Braga, Vit. Guimarães, Vit. Setúbal… Mas não aconteceu, acabei por começar a ir para o estrangeiro e fui ficando sempre por lá.



Toni está actualmente no Kuwait, a treinar o Kazma. Para já, não pretende acabar a carreira: "Enquanto tiver esta paixão pelo treino vou continuar"

No último ano esteve no Kuwait, no Kazma, e vai voltar para lá. Como está a correr a experiência?

A melhor experiência que tive foi no Irão, no Tractor, em que realmente se criou ali uma empatia incrível com os adeptos, pela grande vitória que tivemos na Taça do Irão, o único título do clube, foi uma experiência, tanto do ponto de vista desportivo como humano, muito enriquecedora e marcante, que fica para a vida. No Kuwait, há dois clubes que dominam o futebol, casos do Al Kuwait e do Al Qadisiya. Já o Kazma [ficou em 4º lugar em 2017/218], este ano, pelo que vejo, vamos discutir mais os cinco lugares de baixo do que os cinco de cima. Se mantiverem a equipa e investirem em alguns reforços, aí podemos lutar pelos primeiros lugares, não tenho dúvidas, mas o que me parece é que estamos mais fracos do que na época anterior, em que ganhámos a Taça. E não se pode tirar leite de pedras. Mas pronto, é sempre uma experiência interessante e estou preparado para mais este desafio.



Quando é que começa a época?

A 25 de Agosto.



Continua a ser treinador porquê?

Se não continuasse a ter paixão pelo futebol e pelo treino, punha um ponto final nisto. O treino agora já é feito pelo meu filho e pelo Valter Dias, eu sou uma espécie de manager, mas sempre presente e a intervir. Mas o meu filho António é que operacionaliza o treino, é feito por ele e começa a marcar o seu território e a crescer como treinador.



Já pensou em reformar-se do futebol?

Enquanto eu tiver esta paixão pelo treino vou continuar, e parece que não vai morrer tão depressa.