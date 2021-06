Quim Barreiros pede vitória de Portugal no dia de aniversário

No dia em que completa 74 anos, Quim Barreiros fez um pedido no Twitter: que Portugal vença frente à Alemanha.



Facebook/Quim Barreiros

Olá @selecaoportugal! Preciso de um favor. Hoje eu faço 74 anos, e aquilo que eu queria para presente era mesmo uma VITÓRIA de PORTUGAL Façam a vontade ao vosso Tio Quim! — Quim Barreiros (@oquimbarreiros) June 19, 2021

"Olá Seleção! Preciso de um favor. Hoje eu faço 74 anos, e aquilo que eu queria para presente era mesmo uma VITÓRIA de PORTUGAL Façam a vontade ao vosso Tio Quim!", lê-se na conta que pertence ao cantor popular.Joaquim de Magalhães Fernandes Barreiros nasceu a 19 de Junho de 1947 em Vila Praia de Âncora.Portugal e Alemanha jogam no sábado, a partir das 17:00 (hora de Lisboa), no estádio Allianz Arena, em Munique, em jogo da segunda jornada do Grupo F do Euro2020, que será dirigido pelo inglês Anthony Taylor.Na primeira ronda, a seleção nacional venceu por 3-0 a Hungria, em Budapeste, com um golo de Raphaël Guerreiro e dois de Cristiano Ronaldo, e soma três pontos no Grupo F, os mesmos da França, que venceu os alemães por 1-0, em Munique, graças a um autogolo de Mats Hummels.O Euro2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19, decorre até 11 de julho, em 11 cidades de 11 países diferentes.Com Lusa