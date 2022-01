04 de janeiro Sofia Oliveira com Leonor Riso

Benfica pagava colégio e ama do filho de gestor

O Ministério Público acredita que Domingos Soares de Oliveira, o homem que ainda manda nas contas do Benfica, segundo a acusação pública, ‘fechou os olhos’ aos esquema de Vieira porque também ele poderia usufruir dos lucros do ‘descontrolo’ dos milhões encarnados, escreve o Correio da Manhã.





Segundo o jornal, o Benfica pagou o casamento da filha de Domingos Soares de Oliveira, CEO do grupo Benfica; a ama do filho e até o colégio que o menor frequentava.Leia mais no Correio da Manhã