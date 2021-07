Equipa Bahrain Victorious alvo de buscas após etapa do Tour por suspeitas de doping

A Bahrain Victorious foi na quarta-feira alvo de buscas pela polícia francesa por suspeitas de alegadas práticas de doping.





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos Bahrain Tour desporto ciclismo

Tudo aconteceu no final da 17.ª etapa do Tour, quando a equipa chegou ao hotel, em Pau, e tinha à sua espera cerca de meia centena de agentes, que revistaram os quartos dos ciclistas e ainda o autocarro da equipa, solicitando a entrega dos arquivos de treino dos corredores.De acordo com a procuradoria de Marselha, a investigação preliminar, iniciada em 3 de julho, incide sobre suspeitas de "aquisição, transporte, posse, importação de uma substância ou método interdito para uso de um desportista sem justificação médica". "A investigação preliminar decorre com o fim de determinar a existência ou não das infrações que justificaram a sua abertura", esclareceu ainda a entidade.A Bahrain também confirmou as buscas, em comunicado, e o diretor técnico da equipa, Vladimir Miholjevic, garantiu que existiu colaboração total com as autoridades. "Não recebemos mandado de busca, mas cooperámos com tudo o que nos foi solicitado. Estamos comprometidos com o mais elevado nível de profissionalismo e cumprimento de todos os requisitos dos regulamentos. A operação afetou a recuperação dos nossos ciclistas e o planeamento das refeições pois, como equipa profissional, o bem-estar dos corredores é fundamental", disse o antigo ciclista croata, ao site oficial da Bahrain.A Bahrain já venceu duas etapas nesta edição do Tour, pelo esloveno Matej Mohoric e belga Dylan Teuns . A formação lidera a classificação por equipas e tem o holandês Wout Poels no comando da classificação da montanha.Recorde-se que já na Volta a Itália, prova em que o italiano Damiano Caruso foi segundo classificado, a Bahrain Victorious tinha enfrentado suspeitas de doping.