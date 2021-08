Pedro Pichardo: Che Guevara, a fuga, a guerra com Nelson...

O que teria acontecido se os cruzados não tivessem ajudado D. Afonso Henriques a conquistar Lisboa, como efabulou José Saramago no seu livro História do Cerco de Lisboa? Ou se Pedro Pichardo tivesse sido apanhado quando fugiu do hotel, na Alemanha, onde estava com a equipa de atletismo de Cuba?



“Lembro-me que na fronteira da Dinamarca a polícia mandou-nos parar. Viram os passaportes, revistaram o carro, fizeram perguntas. O meu passaporte foi cancelado, mas felizmente os responsáveis [do atletismo] só telefonaram para Cuba e não para outro país”, contaria ao Expresso.



Há sempre um se nas histórias. Em 1147, D. Afonso Henriques conquistou mesmo Lisboa aos mouros. E em 2017 Pedro Pichardo renunciou à cidadania cubana e tornou-se português – e passados quatro anos ganhou a medalha de ouro no triplo salto nos Jogos Olímpicos de Tóquio.