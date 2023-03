Patrícia Mamona conquista medalha de bronze do triplo salto

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Patrícia Mamona, que defendia o título conquistado há dois anos, assegurou hoje a medalha de bronze no triplo salto, nos Europeus de pista coberta, em Istambul, na Turquia, ao conseguir 14,16 metros na final.







patrícia mamona mundiais atletismo doha Reuters

A vice-campeã olímpica, de 34 anos, fez a sua melhor marca logo a abrir, não voltando a conseguir ultrapassar os 14 metros, ficando longe dos 14,51 metros da melhor marca europeia do ano e do seu recorde nacional, de 14,53, que lhe valeram o cetro europeu há dois anos.A turca Tugba Danismaz sagrou-se campeã europeia, com 14,31 metros, um novo recorde nacional, à frente da italiana Daiya Derkach (14,20).A medalha de bronze de Mamona aumenta para três os ‘metais’ conquistados por Portugal em Istambul2023, igualando o total de Torun2021, com três ouros, e de Valência1998, com um ouro e duas pratas.