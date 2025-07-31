Supertaça: 450 militares da GNR no terreno e A22 cortada no final do jogo

Operação de Segurança no Estádio do Algarve. Portas abrem às 18h45.

A operação de segurança para a Supertaça Cândido de Oliveira 2025, esta quinta-feira, vai mobilizar 450 operacionais da GNR nas imediações do Estádio do Algarve e nas estradas algarvias. O objetivo é "garantir a ordem e tranquilidade públicas, assegurar a proteção de equipas, árbitros e adeptos, bem como promover a fluidez do tráfego nos acessos ao recinto". A A22, no sentido Portugal – Espanha, vai ser encerrado após o jogo.



500 polícias vigiam estádio do Algarve para Supertaça

Segundo a GNR, "a operação contará com o empenhamento de cerca de 450 militares do Comando Territorial de Faro, abrangendo diversas valências, designadamente Territorial, Trânsito, Intervenção e Investigação Criminal". Estarão ainda envolvidos "militares da Unidade de Intervenção, nas áreas de Ordem Pública, Operações Especiais, binómios de Cinotécnica e inativação de engenhos explosivos, bem como elementos da Unidade Nacional de Trânsito".

Devido à previsão de um "afluxo significativo de espetadores à região do Algarve, a GNR recomenda que todos os adeptos se desloquem para o estádio com a maior antecedência possível, tendo em conta os procedimentos de segurança e controlo de acesso".

Para que estes procedimentos de segurança decorram com celeridade, e para se garantir que todos os adeptos estarão dentro do estádio antes do início do jogo, a GNR relembra alguns conselhos de segurança, nomeadamente:

• A abertura das portas do recinto encontra-se prevista para as 18h45;

• O acesso ao recinto é efetuado com a apresentação de um bilhete físico válido, não existindo bilhetes eletrónicos;

• Será permitida a entrada a menores entre os 3 e os 6 anos, desde que acompanhados de termo de responsabilidade a obter online no site da FPF ou em papel junto dos quiosques de acreditação no estádio;

• Será interdita a entrada no recinto a espetadores com taxa de álcool no sangue igual ou superior a 0.8 g/l;

• É expressamente proibida a entrada no estádio com armas e material pirotécnico;

• Respeitem todas as indicações dadas pelas GNR e pelos assistentes do recinto desportivo;

• De forma a garantir a segurança do evento, o espaço aéreo na área do evento foi interdito.

Encontram-se definidas também algumas interdições de trânsito, no período 23h00-01h00, nomeadamente:

• Interdição A22 Sentido Portugal – Espanha entre os nós 12 (Km 68.8) e 13 (Km 74); Alternativa: EN396, EN125 e IC4.

• Interdição acesso ao IC4 em direção a Faro; Alternativa: EN125-4 direção Esteval ou EM520-1 direção St.ª Bárbara.

• Interdição acesso à variante do Troto EN 125; Alternativa: EN125.

• Interdição acesso IC4, sentido Faro – Loulé; Alternativa: EN125.

• Interdição acesso ao Estádio Algarve pelo IC4; Alternativa: Acesso através da ligação à "Algar".