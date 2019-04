Médio indiferente aos rumores que o colocam na mira dos gigantes europeus.

O nome de Bruno Fernandes tem sido associado a alguns dos grandes clubes do Velho Continente e a algumas das ligas mais competitivas. O médio sente-se orgulhoso, mas sublinha que são mais as palavras do que os atos.



"Obviamente que um jogador ver o seu nome ligado, nem que seja só nos jornais, a grandes clubes é sempre muito bom. Mas, muito se fala e pouco se faz", sublinha, apontando o seu foco noutra direção: "Neste momento o meu foco está no Sporting. Nunca escondi que o meu sonho seria um dia jogar nos grandes clubes e nas melhores competições, nos melhores campeonatos europeus. Mas, neste momento, eu já estou num grande europeu e quero dar tudo aquilo que tenho enquanto aqui estiver. E, até ao dia de ir embora, estarei aqui de bom grado e a dar tudo o que tenho pelo Sporting."



