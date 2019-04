Campeonatos nacionais de natação com dois recordes absolutos

As nadadoras Rafaela Azevedo e Ana Pinho Rodrigues alcançaram recordes absolutos nas provas de 50 metros costas (juniores) e 100 metros livres (seniores) em Coimbra.

As nadadoras Rafaela Azevedo e Ana Pinho Rodrigues alcançaram esta quinta-feira recordes absolutos nas provas de 50 metros costas (juniores) e 100 metros livres (seniores), respetivamente, nos campeonatos nacionais de juvenis, juniores e absolutos, que decorrem em Coimbra.



Rafaela Gomes Azevedo (júnior), do Algés, fez o tempo de 29,02 segundos, melhorando em 22 décimos de segundo o anterior recorde, que também já lhe pertencia.



"Vinha com o objetivo de bater o recorde e consegui", disse a nadadora à agência Lusa, que vai tentar fazer os mínimos para os Campeonato do Mundo.



A atleta Ana Pinho Rodrigues (sénior), da Sanjoanense/FEPSA, fez 56,39, tirando dois décimos de segundo ao recorde que pertencia a Ana Sofia Leite desde abril de 2015.



"O ano passado fiquei a uma décima do recorde nacional e hoje bati essa marca", frisou a nadadora.



Ana Pinho Rodrigues referiu que se sentiu muito bem nos treinos e que "tudo apontava para que batesse o recorde, desde que estivesse concentrada e focada".



No dia de hoje foram ainda batidos os recordes nacionais de juniores nos 100 metros livres femininos, por Ana Reis Sousa (Algés), nos 1.500 metros livres masculinos, por Diogo Cardoso (Colégio Monte Maior), nos 100 metros livres femininos em juvenis B, por Carolina Fernandes (Galitos de Aveiro) e nos 50 metros costas em juniores através de João Costa (Vitória de Guimarães).