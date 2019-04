Golos de Tiquinho Soares e Otávio abriram caminho para a vitória dos "dragões", que coloca pressão sobre o Benfica na luta pelo título.

O FC Porto venceu, esta sexta-feira, o Boavista por 2-0 em jogo da 28ª jornada do campeonato, realizado no Estádio do Dragão, e voltou (provisoriamente) à liderança do campeonato.



Sem os treinadores no banco - Sérgio Conceição e Lito Vidigal cumpriram jogos de castigo -, foram os "dragões" a entrar melhor na partida e o primeiro golo do encontro viria ao fechar da primeira parte. Uma falta na grande área sobre Brahimi, novidade no onze do FC Porto, levou Tiquinho Soares até à marca de penalty aos 41 minutos e este não desperdiçou.



A primeira parte ficaria ainda marcada por um golo anulado a Marega na etapa complementar, após consulta do VAR ter detectado um fora-de-jogo.



Ao abrir do segundo tempo, mais um golo do Porto: jogada individual de Otávio aos 48 minutos, que só terminou no fundo da baliza de Rafael Bracalli.



Com a vitória por dois golos, o FC Porto é agora líder provisório do campeonato, com 69 pontos, e fica à espera do que fará o seu concorrente na luta pelo o título, o Benfica, na sua visita até Santa Maria da Feira para defrontar o Feirense, no domingo.



Já o Boavista permanece no 13º lugar da Liga NOS, com 29 pontos em 28 jogos e com quatro de vantagem para o primeiro clube na zona de despromoção, o Tondela.