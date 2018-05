O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, expressou a sua felicidade pela conquista do Estoril Open por João Sousa, uma vitória de que soube enquanto acompanhava a procissão de Nossa Senhora da Saúde."Passei primeiro a dar um abraço às 15h10. Pelos vistos, o abraço também ajudou um pouco e depois soube a meio da procissão da vitória, estou muito feliz", disse Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, este domingo, após as cerimónias da procissão, na praça do Martim Moniz, em Lisboa.O chefe de Estado disse que ainda ia tentar estar com João Sousa: "Vamos lá ver se consigo".Questionado sobre uma condecoração ao primeiro tenista português a vencer o Estoril Open, o Presidente respondeu: "Para já, vamos encontrá-lo".Durante a procissão, que acompanhou integralmente, durante mais de duas horas, Marcelo Rebelo de Sousa olhou várias vezes o seu telemóvel.O chefe de Estado, que é comandante supremo das Forças Armadas, justificou a ausência no Estoril Open com o compromisso em acompanhar a procissão de Nossa Senhora da Saúde, uma cerimónia religiosa com ligação às Forças Armadas, em que estiveram também presentes o ministro da Defesa Nacional, Azeredo Lopes, os chefes dos três ramos das Forças Armadas e o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina (PS)."Cerimónias institucionais são cerimónias institucionais e esta cerimónia tem quase 500 anos, é uma cerimónia também militar, religiosa mas também militar, com presença das chefias militares", disse Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas.O Presidente foi saudado com palmas em diversos pontos do percurso da procissão, quer pelas pessoas que assistiam à sua passagem das varandas, muitas enfeitadas com colchas, quer dos passeios.Marcelo reagia com contenção, por vezes fazendo um aceno de cabeça ou um ligeiro aceno com a mão. No regresso à capela de Nossa Senhora da Saúde, no Martim Moniz, além das palmas, um grupo de senhoras de uma varanda foi mais entusiasta, ouvindo-se repetidamente: "É o Marcelo, é o Marcelo!".Na bênção final, o padre não ignorou que a popularidade do Presidente 'competiu' com a da Senhora da Saúde: "A certa altura, o senhor Presidente da República recebia mais palmas do que Ela".Centenas de pessoas acompanharam a procissão, composta por um andor de São Jorge, em que a figura do santo segue a cavalo, com escolta da GNR; um andor de Sant'Ana, conduzida por agentes da PSP; um andor de Santo António, conduzido por agentes da Polícia Municipal; andores de Santa Bárbara e São Sebastião, conduzidos por militares das Forças Armadas; e o andor de Nossa Senhora da Saúde, conduzido por moradores do bairro da Mouraria.Muitas mulheres acompanhavam a procissão carregando ramos de rosmaninho, algumas com velas, sempre ao som de bandas musicais, pelo percurso entre a capela, a rua da Mouraria, Rua do Benformoso, Largo do Intendente, virando na Almirante Reis, prosseguindo pela rua da Palma, em direção à Praça da Figueira, rua dos Condes de Monsanto, rua do Poço do Borratém e rua do Arco do Marquês do Alegrete, até ao regresso ao Martim Moniz.