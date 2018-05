A equipa do FC Porto, já campeã, foi recebida de forma eufórica por milhares de adeptos que se concentraram junto ao estádio do Dragão, antes do jogo frente ao Feirense, da 33ª jornada da I Liga, este domingo.

A comitiva dos "azuis e brancos" chegou ao recinto pouco depois das 19h00, depois de ter feito um percurso desde o Centro de Estágios do Olival, em Vila Nova de Gaia, sendo saudada por muitos adeptos durante o caminho.

Na chegada ao Dragão, a euforia instalou-se, com o autocarro que transportava a equipa conseguir 'furar', com alguma dificuldade, pela multidão, que desde o início da tarde se começou a concentrar junto ao recinto.

Além dos cânticos alusivos à conquista do título nacional, houve também as habituais provocações ao rival Benfica, assim como palavras especiais para o técnico Sérgio Conceição e o presidente Pinto da Costa.

Antes, as imediações do estádio começaram a 'pintar-se' com tons azuis e brancos desde o início da tarde, com os adeptos a reunirem-se em torno do recinto exultando a conquista do 28.º título de campeão nacional, e participando nas iniciativas de animação promovidas pelo clube.

Também no exterior do recinto está montado um improvisado corredor e palco, para qual o grupo de trabalho portista se encaminhará no final do desafio com o Feirense, para receber mais um banho de multidão e receber a consagração do título nacional.