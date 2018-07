O presidente da FIFA Gianni Infantino descreveu o Mundial 2018 como o "melhor de sempre". Infantino não poupou nos elogios à organização e à qualidade do futebol jogado.

"Já há uns anos que eu venho a dizer que este ia ser o melhor campeonato do mundo de sempre. Hoje, posso afirmá-lo ainda com mais certeza e convicção. Por isso, primeiramente, queria agradecer a todas as pessoas que organizaram ou participaram no Mundial", disse o presidente da FIFA, numa conferência de imprensa sobre a final que será jogada no domingo, citado na Sky Sports.

E os agradecimentos de Infantino continuaram: "Eu grande obrigado ao povo russo. Um grande obrigado ao governo da Rússia, ao presidente Vladimir Putin e, claro, ao comité de organização, à Federação Russa de Futebol. Estou especialmente grato aos voluntários que foram o coração e o sorriso desta prova. Agradeço a toda a gente no país que garantiu que este Mundial fosse o melhor de sempre".

Para o presidente da FIFA, acima de tudo, esta competição a forma como as pessoas vêem a Rússia: "Este Mundial alterou a perspectiva do mundo em relação à Rússia. Eu penso que toda a gente que esteve aqui algum tempo descobriu um país muito acolhedor".

A final do Campeonato do Mundo 2018 será jogada no domingo, dia 15, entre Croácia e França. Amanhã, Inglaterra e Bélgica disputam o terceiro e quarto lugar. Apesar do torneio ainda não ter chegado ao fim, Infantino insistiu que esta competição tem sido memorável.