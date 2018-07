O primeiro golo de sempre

Em 13 de Julho de 1930, o francês Lucien Laurent ganhou um lugar na história ao estrear o marcador em Mundiais. Foi por quatro minutos

Em 1930, no primeiro Campeonato do Mundo, não houve um jogo inaugural, houve dois: a 13 de Julho, à mesma hora, principiaram o França-México, no estádio Pocitos, e o Estados Unidos-Bélgica, no estádio Gran Parque Central, em Montevideu, Uruguai. Foram jogos com muitos golos e vitórias francesa e norte-americana por 4-1 e 3-0.

Foi aos 19 minutos do França-México que Lucien Laurent empurrou para a baliza uma bola cruzada pelo extremo-direito Ernest Liberati, tornando-se o primeiro marcador de sempre num Mundial. Na altura, isso não mereceu qualquer menção especial e o próprio torneio não ocupava mais do que algumas linhas nos jornais europeus. Afinal, ninguém sabia muito bem se o campeonato era uma prova para continuar ou se aquela seria a sua única edição.

No outro estádio, o norte-americano Bart McGhee marcou quatro minutos depois, aos 23.

Laurent e a sua equipa viajaram de barco para o Uruguai (Bélgica e Roménia iamtambém a bordo) e muitos anos depois ele recordou precisamente que ninguém "fazia ideia se o Campeonato do Mundo continuaria". "Quando regressámos a casa – acrescentou -, havia apenas uma pequena referência nos jornais. O futebol estava na infância."

"Levámos duas semanas a chegar ao Uruguai e todos os dias treinávamos no convés e à tarde fazíamos exercício físico."

Como sucedeu com quase todos os seus companheiros, Laurent, que tinha então 23 anos, só pôde fazer a viagem porque a empresa onde trabalhava, a Peugeot, lhe deu uma licença, mas sem vencimento. A Federação pagava um mínimo de despesas.

Lesionado contra a Argentina, Laurent já nem fez o terceiro e derradeiro jogo da campanha francesa, frente ao Chile. O avançado de um metro e 60 só voltaria a marcar mais uma vez pela selecção, em 1931, num particular com a Inglaterra. No total, somou dez internacionalizações.

No início da Segunda Guerra Mundial, Laurent foi chamado ao Exército e acabou preso pelos alemães e passou três anos num campo até ser libertado em 1943. Em 1946 acabou a carreira como jogador, dedicando-se a treinar jovens. Morreu em 2005, com 97 anos, e afirmava que a sua longevidade se devia ao facto de todas as semanas ir jogar à bola com amigos.

Também afirmou em entrevistas que o seu momento mais feliz relacionado com o Mundial não foi aquele em que marcou o golo inaugural da prova, mas o dia de 1998 em que viu a França sagrar-se campeã.