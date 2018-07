Juventus já fez 54 milhões em vendas da camisola de Ronaldo

Cristiano Ronaldo custou 117 milhões de euros à Juventus mas, a este ritmo, o investimento no craque rapidamente será considerado uma 'pechincha'. Isto porque desde que foi feita a oficialização da transferência, há três dias, a Juventus já vendeu 520 mil (!!) camisolas do internacional português, segundo adiantou o portal 'Yahoo'.Tendo em conta que cada uma custa, pelo menos, 104 euros - o valor poderá chegar aos 144, se a mesma tiver todos os 'apetrechos' -, tal significa que o clube bianconero já facturou... cerca de 54 milhões de euros. Ou seja, praticamente metade do preço a que Ronaldo foi adquirido. Refira-se, porém, que esta quantia não irá toda para o bolso da Juventus, sendo sujeita a distribuição por vários parceiros.Só pela Internet o número de encomendas roçou as 500 mil. Recorde-se que a loja online da Juve chegou mesmo a estar em baixo devido ao elevado tráfego.