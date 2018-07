A Hrvatska chega assim à sua primeira final de sempre de um Campeonato do Mundo, depois de uma meia-final alcançada em 1998, na França.

A Croácia eliminou esta quarta-feira a Inglaterra em prolongamento por 2-1 para chegar à final do Campeonato do Mundo.



Os "Três Leões" ainda marcaram primeiro, através de um golo de livre directo aos 5 minutos por Kevin Trippier, mas o golo de Ivan Perišic aos 68 minutos levou a partida para o prolongamento. Na fase extra-regulamentar, o avançado da Juventus Mario Mandžukic selou a vitória dos croatas com um golo aos 109 minutos.



Esta é a primeira final da Croácia em provas internacionais, depois uma chegada também às meias-finais do Campeonato do Mundo de 1998.