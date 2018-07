Lalu Zohri treinou muitas vezes descalço por não ter dinheiro para ténis

Lalu Muhammad Zohri, de 18 anos, venceu contra todas as expectativas a prova de 100 metros do Campeonato do Mundo de Sub-20, que está a acontecer na Finlândia. O feito é tão impressionante quanto a sua história de vida.

Zohri é oriundo da ilha indonésia de Lombok. Aí vive uma vida extremamente humilde, numa pequena casa feita de madeira e tecido de bambu.

Até comprar sapatos para correr era difícil, segundo a irmã, Baiq Fazilah, citada no The Guardian: "Ele pediu-me dinheiro para comprar novos ténis, antes de ter ido para Jacarta (capital da Indonésia) para competir internacionalmente. Eu apenas dei-lhe o que tinha. Estou muito orgulhosa dele e ele nunca me exigiu nada."

Segundo a irmã, Zohri é o irmão mais novo de quatro filhos. Muitas vezes treinava descalço.

Na quarta-feira, dia 11 de Julho, Lalu Muhammad Zohri foi o primeiro a atravessar a meta na prova de 100 metros. Não só arrecadou a medalha de ouro no Mundial Sub-20 da IAAF (Associação Internacional de Federações de Atletismo) em Tampere, Finlândia, como bateu vários recordes. O seu tempo, 10 segundos e 18 centésimas, foi o melhor a nível pessoal e a nível júnior do seu país. A sua vitória inesperada deu à Indonésia a primeira medalha de sempre num mundial da IAAF, o que provocou euforia nacional.



O presidente indonésio Joko Widodo disse que o atleta deixou o país orgulhoso e deu ordem a dois ministros para arranjar forma de renovar a casa de Zohri. Os seus pais já morreram, mas outros familiares e vizinhos juntaram-se para assistir à prova na televisão. Quando Zohri venceu, uma das pessoas "desfeche-se em lágrimas.

Num vídeo publicado no Twitter, Zohri agradeceu ao presidente e aos seus compatriotas pelo apoio e orações. Ainda este ano, o atleta indonésio ganhou a medalha de ouro nos 100 m no campeonato júnior asiático de atletismo, decorrido no Japão.





