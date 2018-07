Futebol? Para mim, é coisa de crianças

Dizem-me que o Mundial está a acabar: aleluia! O problema é que depois começa o campeonato nacional. A opinião de alguém que não entende a suposta magia do futebol

Futebol é coisa de crianças, um jogo com regras perceptíveis por todos, jogado em calções, por… adultos. Enquanto outros adultos aplaudem, gritam, vibram, às vezes até choram e têm ataques de coração. Cada um sabe da sua vida, eu sei da minha e foi na infância, enquanto as hormonas não me levaram para outros encantos, que larguei o meu amor à bola, um amor breve, que floresceu a partir desse elementar fascínio das crianças por… bonecos.



Até aos meus 10 anos, que coincidiram com um Mundial em Espanha – terá sido o único? –, para mim futebol era sinónimo de bonecos. Aliás, de um boneco específico: um leão de loiça, de ar patusco, que o meu pai tinha trazido de Londres em 1966 e adorava (não tão religiosamente como ao Sporting, mas isso eu não sabia) por ser símbolo da histórica performance dos Magriços, muitos deles seus amigos. "Mas ganharam alguma coisa? A taça?", perguntava eu, ingénua. "Não, mas trouxeram glória a Portugal", respondia ele. E eu ficava na mesma.



Até que, em 1982, apareceu o Naranjito, que era – tal como o tal leãozinho, Willie de seu nome, tinha sido em Inglaterra, em 1966 – a mascote do Mundial. De um dia para o outro, invadiu a programação infantil, alternando historietas de bonecos – com as aventuras (e partidas de futebol semi-loucas) do Naranjito, que era uma laranja com pernas e braços, e seus amigos, que incluíam um limão-fêmea e um robot – e histórias da História do Mundial. Foi num desses episódios que ouvi falar em Sócrates pela primeira vez – Alguém referia que o jogador brasileiro tinha nome de um filósofo importante. Importante? Mas o que seria um filósofo?



Fui à procura – e apaixonei-me. A descoberta da Filosofia, em plena infância, talvez me tenha norteado para a leitura e a escrita, afastando-me ainda mais do futebol, por mais que o meu pai, nos anos seguintes, me levasse aos estádios para ver o Sporting – e a culpa foi dos bonecos. Já a paixão pela bola, faz-me cada vez mais impressão. E não é só pela infantilidade ou as exorbitâncias que pagam aos jogadores: o pior são os debates, com engravatados barrigudos cujo desporto habitual deve ser levantamento de copos, a analisar cada detalhe, ao ponto de um programa poder durar o dobro do tempo do próprio jogo. Faz algum sentido?



Por essas e por outras é que, quando os meus colegas estão na redacção, entusiasmados a olhar para a televisão, a ver os jogos do Mundial (e isso não acontece só quando joga Portugal, mas também quando está a dar o Brasil, a França, ou o Benfica, o Sporting, o FC Porto, ou mesmo o Real Madrid, o Barcelona e afins), me refugio nos meus auscultadores, sintonizados em boas músicas, concentrada no trabalho, como se tanto eles como o ecrã fossem transparentes.