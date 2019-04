Sérgio Conceição ainda poderá sentar-se no banco de suplentes da Pedreira, na noite desta terça-feira, pois o tempo de suspensão é contabilizado a partir do dia seguinte à notificação, ou seja, a partir desta quarta-feira.



Expulso na mesma partida, Abel Ferreira foi multado pelo CD e não cumprirá qualquer dia de suspensão pelo facto de já ter sido sancionado dessa forma quando completou a primeira sequência de três expulsões por protestos contra a equipa de arbitragem. O técnico do Sp. Braga conta agora quatro episódios deste tipo.

Sérgio Conceição foi castigado com 8 dias de suspensão pelo Conselho de Disciplina da FPF, esta terça-feira. Assim, o técnico do FC Porto não poderá estar no banco de suplentes no dérbi com o Boavista, da 28ª jornada da Liga NOS.A punição surgiu na sequência do episódio protagonizado pelo treinador perto do fim do encontro com o Sp. Braga, de sábado, referente ao campeonato nacional, quando de acordo com o relatório do delegado ao jogo insultou um adepto que se encontrava na bancada. O facto do episódio ter acontecido numa reação aos insultos que o dito adepto lhe dirigiu serviu de atenuante e, assim, o técnico foi castigado com a pena mínima.