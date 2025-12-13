Sábado – Pense por si

Preços dos bilhetes para o Mundial 2026 geram revolta

Diogo Barreto
Diogo Barreto 13:53
Um bilhete para o Portugal-Colômbia pode chegar aos 1.700 euros.

A venda de bilhetes para os jogos do Mundial 2026 arrancou e os preços para os bilhetes já estão a gerar críticas. 

Logo da FIFA
Logo da FIFA Getty Images

Nas primeiras 24 horas de acesso a FIFA registou mais de cinco milhões de pedidos de bilhetes. Um dos jogos que está a despertar mais interesse nesta fase inicial envolve a seleção de Portugal que vai defrontar a Colômbia a 27 de junho, em Miami.

Há três níveis de preços, que começam nos 225 euros, passam pelos 426 num segundo patamar e podem chegar aos 600 euros no último patamar. Mas entretanto entram as empresas de revenda de bilhetes. O bilhete mais barato para o último jogo de Portugal na fase de grupos rondava os 400 dólares (340 euros), mas assim que o calendário ficou definido, o preço passou para os 1.700 euros. Só jogos dos quartos de final, meias e final são mais caros.

Os preços que estão a ser praticados na fase de grupos do Mundial 2026 são até três vezes mais elevados do que os registados no Qatar, em 2022, sendo que o bilhete mais barato para a final do torneio está a ser vendido a 3.550 euros (no Qatar eram cerca de 500 euros).

Tópicos Futebol Empresas Catar Portugal FIFA Colômbia Miami
