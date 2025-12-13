Queda de vidros em Alvalade: CD manda fechar sectores das claques no Dragão

O Conselho de Disciplina (CD) da FPF condenou o FC Porto à interdição do Estádio do Dragão por um jogo, sanção essa que acabou por ser substituída pela interdição temporária dos sectores afetos às suas claques no recinto, no caso as claques Super Dragões e Colectivo Ultras 95. A SAD portista terá ainda de pagar uma multa no valor de 3.825 euros. De acordo com as informações recolhidas pelo Record, os responsáveis do FC Porto estudam já a apresentação de um recurso para o TAD.



Cacos de vidro espalhados nas bancadas de um estádio de futebol

Em causa está uma participação por parte do Sporting ao CD devido aos incidentes verificados no clássico entre dragões e leões, relativo à 4.ª jornada da atual edição da Liga Betclic. Em Alvalade, os adeptos azuis e brancos excederam-se durante os festejos do primeiro golo da sua equipa e saltaram a barreira existente na bancada B Norte que os separava dos acrílicos ali colocados, quebrando-os. Estes acabaram por cair para a bancada imediatamente abaixo, o setor A15, em que se encontravam apoiantes do Sporting. Registaram-se 17 feridos, com várias pessoas a necessitarem de receber assistência no local e, mais tarde, no Hall VIP do estádio.

Voltando à decisão, os azuis e brancos foram condenados ao abrigo da alínea a) do artigo 118º, que versa sobre condutas que resultem numa “situação de perigo para a segurança dos agentes desportivos ou dos espectadores de um jogo oficial ou de risco para a tranquilidade e a segurança públicas”, com o CD a remeter depois para o artigo 45º- A, ponto 2, que diz: “Em substituição destas, quando os ilícitos sejam cometidos num sector individualizável do estádio e aquela sanção realize de forma adequada e suficiente as finalidades da punição.”

Os azuis e brancos vão agora preparar a apresentação do recurso, sendo que este tipo de sanções acaba amiúde por não se concretizar, como aconteceu também já, por exemplo, com os rivais dos portistas. De recordar que o Conselho de Disciplina não avançou com qualquer processo disciplinar sobre o Sporting relativamente a este episódio, considerando que não existiam provas de que os leões tiveram responsabilidades sobre o sucedido.