Portugal vai defrontar a Arménia no Estádio do Dragão

Último jogo da fase de qualificação para o Mundial de 2016

A Federação Portuguesa de Futebol revelou esta quarta-feira que o jogo de Portugal com a Arménia, último da fase de qualificação para o Mundial de 2026, vai ser realizado no Estádio do Dragão, a 16 de novembro, às 19h45.

Trata-se de um regresso da Seleção Nacional ao recinto onde carimbou o último apuramento para o Mundial'2022 (no playoff que disputou com a Turquia e a Macedónia do Norte), além da qualificação para o Europeu'2024 (vitória sobre a Eslováquia) e o acesso aos oitavos de final da Liga das Nações'2025 (goleada à Polónia).

Recorde-se que os anteriores jogos em casa desta fase de qualificação, com a Irlanda e a Hungria, a 11 e 14 de outubro, respetivamente, vão ter lugar no Estádio de Alvalade.

