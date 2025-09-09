Sábado – Pense por si

Humberto Coelho: "No PSG, nós é que lavávamos o equipamento em casa”

Carlos Gonçalo Morais 09 de setembro de 2025 às 23:00

Nasceu no Porto, mas ficou benfiquista ao ver as finais da Taça dos Campeões dos anos 60. Jogou 14 épocas nas águias, foi selecionador e vice-presidente da Federação. Entre as muitas histórias que contou, destaca-se a do avô que, no estádio das Antas, queria entrar no relvado para discutir com o árbitro que o expulsou.

Conhecido como central-goleador no Benfica, onde fez 672 jogos e 113 golos entre 1968 e 1984 (com uma curta passagem pelo Paris Saint-Germain), Humberto Coelho foi depois precursor na criação das escolinhas de futebol em Portugal. Destacou-se ainda como treinador da seleção portuguesa, que levou às meias-finais no Euro 2000, e orientou também as seleções de Marrocos, Coreia do Sul e Tunísia. Atualmente é vice-presidente da federação Portuguesa de Futebol.

