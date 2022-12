As mais lidas

Coreia do Sula empata o jogo frente a Portugal (1-1)

Portugal e a Coreia do Sul defronta-se esta tarde, no último jogo da fase de grupos. Ao mesmo tempo joga-se o Gana - Uruguai. Em aberto ainda está o primeiro lugar do grupo.







Ricardo Horta marcou aos cinco minutos, adiantando Portugal no marcador. Aos 27 minutos Kim Young-Gwon fez o golo do empate.Siga ao minuto no Record