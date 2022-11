Portugal 1 - 0 Uruguai. Bruno Fernandes marca o primeiro

A seleção nacional defronta o Uruguai na segunda jornada do Grupo H do Mundial2022.

Portugal defronta esta segunda-feira o Uruguai, na segunda jornada do Grupo H do Mundial2022. Caso vença, fica apurado para os oitavos de final da competição no Qatar.







REUTERS/Lee Smith

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos portugal uruguai mundial2022

Após deliberação da FIFA, o primeiro golo aos 54 minutos foi atribuído a Bruno Fernandes e não a Cristiano Ronaldo.A seleção nacional treinada por Fernando Santos joga no estádio de Lusail, o maior dos oito do Mundial2022 e que tem capacidade para 88 mil pessoas.Portugal lidera o Grupo H com três pontos. No mesmo grupo encontram-se a Coreia do Sul (treinada por Paulo Bento), Uruguai e o Gana, que hoje venceu a Coreia do Sul por 3 a 2.Acompanhe o jogo ao minuto no Record