Sábado – Pense por si

Escolha a Sábado como "Fonte Preferida"

Veja as nossas notícias com prioridade, sempre que pesquisar no Google.

Adicionar fonte

Desporto

Mundial 2026: Portugal em busca do troféu que falta

Carlos Torres
Carlos Torres 23:00

É uma seleção de papa-taças (os 27 jogadores somam 258 títulos) e cheia de experiência (1.120 internacionalizações). E que quer ganhar em nome de Diogo Jota.

Trincão, Samu Costa, Tomás Araújo e Ricardo Velho são os estreantes de Portugal. Entre os 27 convocados para o Mundial 2026, apenas esses quatro nunca jogaram numa fase final de uma competição de seleções. Quanto aos outros, 15 estiveram no Mundial do Qatar e 19 no Europeu de 2024. Ou seja, o selecionador, Roberto Martínez, aposta em jogadores experientes e, percebe-se, quer criar um espírito de grupo, como se fosse uma reunião de “velhos amigos”.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Tópicos Jogo Jogo de futebol Liga dos Campeões Futebol Portugal Bernardo Silva Nuno Mendes Espanha Bruno Fernandes Cristiano Ronaldo Gonçalo Ramos França Alemanha Paris Saint-Germain Sport Lisboa e Benfica União das Federações Europeias de Futebol Arsenal Football Club Manchester United Football Club Real Madrid Club de Fútbol
Artigos Relacionados
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Mundial 2026: Portugal em busca do troféu que falta