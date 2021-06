Portugal no Europeu: …e um golo mudou (se calhar) a história – mas agora para o lado mau

A história esteve prestes a repetir-se, mas o remate de Goretzka aos 85 minutos tramou-nos. Estivemos quase a ter uma via verde até à final do Euro 2020, como aconteceu em 2016, mas… olhando bem para os próximos cenários, podemos dizer sem cautelas que Portugal já foi de vela.

Avenida das Seleções. É assim que se chama a via que leva à Cidade do Futebol, nas imediações do Estádio Nacional, em Oeiras, e que começa numa rotunda com umas esculturas de ferro que representam jogadores de futebol. Essa rotunda, pelo menos à primeira vista, não tem qualquer nome. Mas poderia ter – e fica aqui a minha sugestão: Rotunda Traustason. Quem? Calma, eu explico: Traustason é o futebolista islandês que marcou um golo que foi decisivo para ajudar Portugal a ganhar o Euro 2016 e essa seria uma forma de a Federação Portuguesa de Futebol agradecer o seu contributo para esse momento histórico. Como assim? Calma, eu explico melhor.

No Euro 2016, na terceira e última jornada da fase de grupos, chegamos aos 90 minutos com os jogos Portugal-Hungria e Islândia-Áustria empatados (3-3 e 1-1, respetivamente). Isso significava que Portugal acabava no 2º lugar e iria enfrentar a Inglaterra nos oitavos de final. Complicado, certo? Sim, mas o pior é que nesse lado da árvore tinham ficado todos os grandes tubarões europeus: França, Alemanha, Itália e Espanha. Ou seja, vencendo a Inglaterra, Portugal, como se verificou depois, teria de eliminar, para chegar à final, França (quartos de final) e Alemanha (meias-finais), podendo jogar na final com País de Gales ou Polónia.

Só que aquele golo de Traustason aos 94 minutos, que daria a vitória à Islândia frente à Áustria (2-1), iria mudar tudo. Portugal apurou-se como um dos melhores terceiros e afinal marcou encontro com a Croácia (enquanto a Islândia iria causar grande surpresa ao eliminar a Inglaterra nos oitavos, caindo depois frente à França, em Paris, por 5-2).