UEFA acaba com regra dos golos fora já na época 2021/22

A UEFA anunciou esta quinta-feira que a regra dos golos fora de casa nas eliminatórias das competições de clubes do organismo será removida a partir da época 2021/22. Em caso de empate no conjunto das duas mãos, haverá lugar a prolongamento e a desempate por penáltis, se for necessário.





Esta regra foi introduzida no futebol europeu em 1965 e conferia vantagem à equipa que marcasse mais golos no estádio do adversário, em caso de empate numa eliminatória disputada a duas mãos. O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin já comentou esta nova medida."O impacto da regra agora vai contra o seu propósito original, pois, na verdade, agora dissuade as equipas da casa - especialmente na primeira mão - de atacar, porque temem sofrer um golo que daria aos adversários uma vantagem crucial. Também se critica a injustiça, principalmente no prolongamento, de obrigar a equipa da casa a fazer dois golos depois do clube visitante marcar", disse, em declarações aos meios do organismo que rege o futebol europeu.