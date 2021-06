Extrema-direita ataca Seleção por se ter ajoelhado contra o racismo

Cristiano Ronaldo e Pepe foram os primeiros jogadores da seleção nacional a acompanhar os rivais belgas na luta contra o racismo, mas o gesto deu origem a vários comentários depreciativos nas redes sociais. André Ventura e Diogo Pacheco de Amorim são apenas alguns exemplos.



No domingo, quando o árbitro apitou para dar início ao jogo dos oitavos de final, a seleção da Bélgica pousou um dos joelhos no relvado e os jogadores portugueses decidiram ajoelhar-se também, defendendo o movimento #TakeAKnee. Esta foi, aliás, a primeira vez que a seleção portuguesa se ajoelhou contra o racismo, já que não o fez nos jogos anteriores.



Depois do início do jogo, os comentários não tardaram em chegar às redes sociais. André Ventura escreveu no Twitter que a seleção devia ter passado e aproveitou para deixar o recado: "Mas não devemos nunca ajoelhar a não ser perante Deus e perante a Pátria".