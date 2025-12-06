Sábado – Pense por si

Donald Trump revela telefonema de Cristiano Ronaldo e elogia: "É uma pessoa incrível"

Record 06 de dezembro de 2025 às 20:11
Presidente dos EUA elogia o capitão da Seleção Nacional.

Donald Trump revelou que Cristiano Ronaldo lhe telefonou a agradecer na sequência da e elogiou o capitão da Seleção Nacional, que considerou um atleta e pessoa "incrível".

Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo e Donald Trump
"Cristiano Ronaldo, o grande futebolista, acabou de me telefonar para me agradecer pela sua viagem, esta semana, pela Casa Branca e Sala Oval. É alguém incrível, não apenas como atleta mas também como pessoa. Não há nada melhor do que isso!", referiu o presidente dos Estados Unidos na sua rede social, 'Truth Social'.

Recorde-se que o internacional português e craque do Al Nassr visitou, incluído na delegação da Arábia Saudita, a residência oficial do líder dos EUA, participando num jantar onde Trump lhe dedicou algumas palavras. Os dois tiveram também uma conversa privada nessa visita.

