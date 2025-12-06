José Mourinho e o erro no golo do Sporting: "Havia regras do 'não fazer' e foi exatamente o que fizemos"

As declarações do treinador do Benfica após o dérbi com o Sporting na Luz.
Após o Benfica-Sporting (1-1), José Mourinho referiu que a única equipa que podia ter saído do dérbi com a vitória era a sua. Em declarações à BTV, o treinador dos encarnados falou ainda do erro no golo dos leões e do que foi pedido durante a semana.
José Mourinho, treinador do BenficaLusa
Análise
"Começámos mal, começámos de um modo que não quer dizer que me enraiveceu, porque é duro, mas que me chateou. Na saída de bola, no trabalho que fizemos durante a semana, havia regras do 'não fazer' e foi exatamente o que fizemos no golo e mais uma ou outra vez. Depois uma reação emocional, de orgulho, de uma equipa que quis ir à procura do resultado. Onde dominámos o adversário foi na segunda parte onde só uma equipa quis ganhar. Tivemos um par de boas ocasiões. Uma falta lateral que o Ríos mete de cabeça na zona interior, normalmente é golo. O remate de pé esquerdo do Ríos, normalmente é golo. A ganhar alguém, tínhamos que ser nós. Estávamos por cima na expulsão do Prestianni e naquele momento, com um a menos, tivemos que nos adaptar"
Era uma preocupação condicionar o lado direito do Sporting?
"Honestamente, falar de fragilidades do Sporting é dificil, mas tentámos explorar algumas das situações que interpretámos como possíveis e eles tiveram muito respeito por nós. O Fresneda acompanhou sempre os movimentos do Sudakov e o Geny em certos momentos jogou como quinto defesa. Em determinados momentos parecia o Sporting de há anos a jogar com linha de 5"
Entrega da equipa. Está satisfeito?
"Estou satisfeito. Em jogos destes, é knockout... entras e sofres um golo, é dificil recuperar. A equipa conseguiu isso mesmo. Apanhamos situações em que o Dedic estava em dificuldade mas não havia outro. O Enzo também, mas o Manu não tinha condições e só o meti quando fui obrigado a meter. A expulsão do miúdo acaba por matar essa coisa que tinhamos preparado para tentar atacar o espaço nos últimos minutos"
