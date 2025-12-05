Sábado – Pense por si

Portugal vai enfrentar a Colômbia e Uzbequistão no Mundial. Terceiro adversário será o vencedor de play-off

Correio da Manhã 05 de dezembro de 2025 às 19:12
Seleção portuguesa integra o grupo K.

Os dois adversários de Portugal no Mundial 2026 já conhecidos são a Colômbia e o Uzbequistão. O terceiro adversário será conhecido apenas mais tarde, sendo que as opções em cima da mesa são Congo, Jamacia ou Nova Caledónia. Portugal integra o grupo K no Mundial 2026.

O tão desejado troféu do Mundial'2026

A seleção portuguesa está no pote 1 juntamente com México, Canadá, Estados Unidos, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Países Baixos, Bélgica e Alemanha. 

