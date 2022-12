Portugal defronta Suíça nos oitavos de final

A Suíça venceu esta noite a Sérvia por 3 a 2, e vai ser a adversária de Portugal nos oitavos de final do Mundial2022 num jogo marcado para as 19 horas de terça-feira, dia 6 de dezembro.







Os golos que deram a vitória à Suíça foram marcados por Xherdan Shaqiri - que se tornou no primeiro jogador suíço a marcar em três campeonatos do mundo - Breel Embolo e Remo Freuler.Ao mesmo tempo, os Camarões venceram o Brasil por um a zero, com um golo de cabeça de Vincent Aboubakar. Contudo, o tento não serviu para travar a eliminação do país africano, que abandona a competição. O autor do golo recebeu um segundo cartão amarelo por ter tirado a camisola.O próximo adversário do Brasil será a Coreia do Sul, que passou esta sexta-feira aos oitavos de final após vencer Portugal e ser favorecida pelo jogo do Uruguai, que foi eliminado da competição.