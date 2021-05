Polícia dispara balas de borracha contra adeptos do Sporting em Alvalade

Autoridades tentaram desmobilizar os ajuntamentos nas imediações do estádio do clube leonino.

Centenas de adeptos do Sporting envolveram-se esta terça-feira em confrontos com elementos da polícia nas imediações do Estádio de Alvalade.





As autoridades estão a tentar desmobilizar os milhares que se encontram junto ao estádio do Sporting. A polícia já foi obrigada a disparar balas de borracha para travar a multidão.Algumas ambulâncias estão a acorrer ao local e as televisões indicam que existem alguns feridos.Numa curta declaração aos jornalistas, a PSP revelou que está em estudo o acompanhamento do autocarro de Alvalade até ao Marquês de Pombal. Vai ser repensado o plano para ver se há condições para o autocarro seguir ou não.