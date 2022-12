'Marca' avança que Ronaldo vai jogar no Al-Nassr a partir de janeiro

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O jornal espanhol 'Marca' avança esta segunda-feira que Cristiano Ronaldo e o Al-Nassr chegaram a acordo e que o jogador português vai jogar na Arábia Saudita a partir de 1 de janeiro de 2023.





Segundo o desportivo de Madrid, Ronaldo vai assinar por dois anos e meio, auferindo cerca de 200 milhões de euros por época, entre salários, incentivos económicos e publicidade, o que tornaria CR7 no futebolista mais bem pago do Mundo.Se se confirmar esta notícia, o capitão da Seleção Nacional será treinado pelo francês Rudi García, num campeonato com pouca expressão ao nível mundial.Ronaldo desvinculou-se do Manchester United depois da polémica entrevista que deu ao jornalista Piers Morgan, onde deixou críticas ao clube e ao treinador, Erik ten Hag.O português tem estado concentrado no Mundial, no Qatar, onde Portugal já garantiu a presença nos oitavos de final, defrontando amanhã a Suíça.