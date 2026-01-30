Sábado – Pense por si

Open da Austrália: Djokovic bate bicampeão Sinner e vai lutar pelo 25.º 'major'

Lusa 14:50
No domingo, o sérvio, quarto classificado da hierarquia ATP, vai disputar a sua 38.ª final em torneios do Grand Slam frente a Carlos Alcaraz.

O tenista sérvio Novak Djokovic vai lutar no domingo pelo seu 25.º título do Grand Slam, depois desta sexta-feira ter derrotado o bicampeão em título Jannik Sinner em cinco sets, nas meias-finais do Open da Austrália.

Novak Djokovic
Novak Djokovic AP

Recordista de títulos em 'majors' e também em Melbourne Park (10), 'Djoko', de 38 anos, contrariou o favoritismo do número dois mundial, impondo-se com os parciais de 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 e 6-4, em quatro horas e nove minutos.

No domingo, o sérvio, quarto classificado da hierarquia ATP, vai disputar a sua 38.ª final em torneios do Grand Slam frente a Carlos Alcaraz, o espanhol que afastou o alemão Alexander Zverev na mais longa semifinal da história do torneio, que durou cinco horas e 27 minutos.

