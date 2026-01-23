Um ano antes, Borges atingiu os oitavos de final do ‘Happy Slam’, tendo sido afastado por Daniil Medvedev.
O português Nuno Borges foi hoje eliminado na terceira ronda do Open da Austrália, pelo segundo ano consecutivo, ao perder com o norte-americano Learner Tien em três parciais.
Nuno Borges em açãoAP
O número um português, 46.º do mundo, até começou melhor e conseguiu surpreender o favorito Tien ao quebrar o serviço do 25.º cabeça de série do torneio, tendo estado muito perto de vencer o primeiro 'set', quando estava 3-5.
Mas o jovem norte-americano de 20 anos respondeu e levou o parcial ao 'tie break'. Borges chegou a ter duas oportunidades para fechar o 'set', mas acabou por ser Tien a triunfar, por 7-6 (11-9).
O desaire pareceu afetar o maiato de 28 anos, que viu o norte-americano vencer cinco jogos seguidos, incluindo dois jogos de serviço de Borges, para conquistar o segundo parcial por 6-4.
Tien continuou em alta no terceiro e último set, que venceu por 6-2 para fechar o encontro ao fim de duas horas e quatro minutos.
O norte-americano já tinha derrotado Borges no único confronto anterior entre ambos, no Masters 1.000 de Paris, em 2025.
Nos oitavos de final do primeiro ‘major’ da temporada, Tien vai enfrentar o vencedor da partida de hoje entre o russo Daniil Medveded (11.º cabeça de série do torneio) e o húngaro Fabian Marozsan (47.º do mundo).
Na edição de 2025 do torneio de Melbourne Park, o português de 28 anos foi eliminado na terceira ronda por Carlos Alcaraz, atual líder do ranking mundial.
Open da Austrália: Nuno Borges volta a cair na terceira ronda