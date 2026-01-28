Novak Djokovic nas meias-finais do Open da Austrália após desistência de Lorenzo Musetti

O tenista sérvio Novak Djokovic, recordista de títulos do Grand Slam, qualificou-se esta quarta-feira para as meias-finais do Open da Austrália, o primeiro 'major' da temporada, após a desistência do italiano Lorenzo Musetti.



Novak Djokovic segue no Open da Austrália AP

O italiano, número cinco do mundo, abandonou a partida por lesão, após duas horas e oito minutos, numa altura em que estava a perder por 1-3 no terceiro parcial, depois de ter vencido os primeiros dois 'sets' por 6-4 e 6-3.

Após ter passado nos oitavos sem jogar, devido à desistência de Jakub Mensik, Djokovic chegou hoje às 106 vitórias e continua em busca de aumentar os recordes de 24 títulos do Grand Slam e 10 no Open da Austrália.