Sábado – Pense por si

Desporto

Djokovic vence Botic van de Zandschulp e assegura presença nos 'oitavos' do Open da Austrália

Lusa 12:19
Capa da Sábado Edição 21 a 27 de janeiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 21 a 27 de janeiro
As mais lidas

Sérvio ganhou o encontro em três sets.

O tenista sérvio Novak Djokovic, recordista de títulos do Grand Slam, garantiu hoje a presença, pela 18.ª vez, nos oitavos de final do Open da Austrália, ao vencer o neerlandês Botic van de Zandschulp, em três sets.

Novak Djokovic avança no Open da Austrália
Novak Djokovic avança no Open da Austrália AP

Djokovic, que, além de igualar o recorde do suíço Roger Federer no número de presenças nos oitavos de final do torneio, registou ainda a sua vitória número 400 em Grand Slams, superou van de Zandschulp Maestrelli, 141.º da hierarquia, com parciais de 6-3, 6-4 e 7-6 (7-4), em duas horas e 44 minutos.

O sérvio, que se tornou ainda o recordista de presenças em 'oitavos', ao atingir a 70.ª, desempatando com Federer, vai defrontar na ronda seguinte o vencedor do embate entre o checo Jakub Mensik, 17.º do mundo, e o norte-americano Ethan Quinn, 80.º.

Em busca de aumentar os recordes de 24 títulos do Grand Slam e 10 no Open da Austrália, Djokovic continua sem perder um 'set' na 21.ª presença em Melbourne Park, tendo hoje chegado às 102 vitórias, igualando Federer.

Tópicos Ténis Novak Đoković Austrália Roger Federer
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Djokovic vence Botic van de Zandschulp e assegura presença nos 'oitavos' do Open da Austrália