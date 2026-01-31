Sábado – Pense por si

Académica procura salvaguardar bens na iminência da entrada de água na academia

Adeptos ajudam a manter academia a salvo da água

A Académica mantém-se em estado de alerta máximo devido à subida do nível da água junto à Academia Briosa XXI, com domingo identificado como o dia mais crítico, segundo a informação que continua a ser transmitida às estruturas do clube.

Adeptos da Académica ajudam o clube

Em declarações a Record, o vice-presidente Jorge Gouveia sublinhou a forte mobilização registada ao longo do dia, destacando a resposta de sócios, adeptos e empresas da região. "Tivemos muita afluência, uma verdadeira onda de solidariedade, desde sócios anónimos até empresas parceiras, que se disponibilizaram para ajudar e contribuir com material. Apareceram dezenas de voluntários que estiveram connosco desde a manhã", afirmou.

Face às previsões de agravamento da situação nos próximos dias, o clube apelou à colaboração de todos para reforçar as medidas de prevenção. "Estão a ser criadas barreiras com sacos de areia, numa tentativa de impedir que a água atinja o edifício principal da Academia, que até ao momento não foi invadido".

Jorge Gouveia recordou que as primeiras medidas preventivas tinham sido adotadas já na quinta-feira, após o clube ter sido alertado para a subida da água. Nessa altura, "foram cancelados os treinos e retirado todo o material possível para andares superiores. Ao final do dia, e perto da meia-noite, a água chegou a invadir o espaço exterior da Academia, embora sem entrar no edifício principal".

Por precaução, a direção decidiu retirar os atletas residentes, que pernoitaram em casas de treinadores e funcionários do clube.

No plano competitivo, a Associação de Futebol de Coimbra decidiu adiar os jogos deste fim de semana. As equipas de formação continuam sem treinos e a equipa principal está a trabalhar em espaços alternativos, procurando manter a atividade enquanto a situação não se normaliza.

