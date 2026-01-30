Sábado – Pense por si

Benfica defronta Real Madrid nos play-offs da Liga dos Campeões depois de noite histórica

Se avançarem para os oitavos poderão defrontar o Sporting ou o Manchester City.

O Benfica vai reencontrar o Real Madrid nos play-offs da Liga dos Campeões, depois dos encarnados terem defrontado os madrilenos por 4-2 esta quarta-feira. 

Trubin celebra golo marcado ao Real Madrid
Se avançarem para os oitavos, as 'águias' poderão defrontar o Sporting ou o Manchester City. A primeira mão será a 17 ou 18 de fevereiro em Lisboa e a segunda a 24 ou 25 de fevereiro em Madrid. 

