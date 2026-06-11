Oficial: Mourinho é o novo treinador do Real Madrid

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Ana Taborda
Contrato para as próximas três temporadas.
Agora é oficial: José Mourinho é o novo treinador do Real Madrid. O contrato é válido por três temporadas.
"O Conselho de Administração do Real Madrid C.F., reunido nesta quinta-feira, 11 de junho, e presidido por Florentino Pérez, aprovou a nomeação de José Mourinho para treinador da equipa principal para as próximas três temporadas, até 30 de junho de 2029. José Mourinho vai juntar-se ao Real Madrid a 13 de julho, dia em que começa a pré-temporada", anunciaram os merengues.