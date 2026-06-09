Benfica informa CMVM da saída de Mourinho para o Real Madrid por 15 milhões de euros

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O Benfica acaba de anunciar a saída de José Mourinho do comando técnico, depois do Real Madrid ter formalizado a intenção de pagar o valor da cláusula de rescisão, os 15 milhões de euros, e do próprio treinador ter dado igualmente luz verde para esse processo de fim de vínculo.

No seu site oficial, para lá de dar conta dos detalhes, o Benfica lembra o trajeto do Special One desde que chegou ao clube nesta sua segunda passagem e finaliza a nota desejando "as maiores felicidades" ao agora ex-técnico.

Este avanço surge num dia marcado pela presença de Jorge Mendes e o próprio Mourinho na capital espanhola para fechar o acordo, numa reunião que teve ainda a presença de José Angel Sánchez, diretor-geral do Real, e com Juni Calafat, chief scout dos merengues.

Leia o comunicado enviado à CMVM:

"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD”) informa que o Real Madrid CF formalizou a intenção de contratar o treinador José Mário dos Santos Mourinho Félix pelo valor de €15.000.000, correspondente à cláusula de rescisão do contrato de trabalho desportivo em vigor, tendo o treinador dado o seu acordo a essa contratação.

Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD"