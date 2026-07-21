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Portugal

Maçons ganham processo na justiça “profana”

Carlos Rodrigues Lima
Carlos Rodrigues Lima 07:00
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Cinco membros do Grande Oriente Lusitano contestaram a expulsão nos tribunais comuns e obtiveram uma primeira vitória no Tribunal da Relação de Lisboa.

Expulsos pelo Grande Tribunal Maçónico do Grande Oriente Lusitano (GOL), um grupo de cinco maçons tentou e conseguiu que os tribunais comuns (“profanos”, na designação maçónica) apreciassem a decisão e, se for caso disso, a revertam. O processo é inédito em Portugal e pode abrir uma fenda no muro que separa as regras da maçonaria da restante sociedade.

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