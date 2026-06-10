Mourinho despede-se do Benfica: «Representar este clube foi uma honra e um privilégio»

Trerinador deixa ainda uma mensagem especial aos jogadores e uma palavra de reconhecimento a todos os profissionais do Benfica Campus

Horas depois de o Benfica anunciar a sua saída, Mourinho deixou uma mensagem de despedida nas redes sociais. O treinador português, que vai orientar o Real Madrid, agradece a Rui Costa, deixa uma palavra de reconhecimento a todos os profissionais do Benfica Campus e um mensagem especial para os jogadores.



José Mourinho está prestes a trocar o Benfica pelo Real Madrid Lusa/EPA

Mensagem de Mourinho

"Agradeço ao presidente Rui Costa a oportunidade que me foi concedida de trabalhar ao serviço do Sport Lisboa e Benfica. Representar este clube foi uma honra e um privilégio.

Dirijo igualmente uma palavra de reconhecimento a todos os profissionais do Benfica Campus, cujo profissionalismo, dedicação e competência foram exemplares.

Aos jogadores com quem tive o prazer de trabalhar, deixo um sincero agradecimento e os votos do maior sucesso pessoal e profissional. Levo comigo a convicção de que, mais do que um momento, criámos uma ligação duradoura: meu jogador um dia, meu jogador para sempre."