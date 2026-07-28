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Paulo Lona
Paulo Lona Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público
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28 de julho de 2026 às 07:07

O sistema penal entre a prevenção e a prisão

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Optar pela suspensão do processo ou da pena não é virar as costas ao crime nem abdicar de punir. É aceitar que a justiça tem de ser proporcional, reservando a prisão para a criminalidade grave, onde ela é realmente necessária.

A ideia de que a justiça só se realiza plenamente quando o infrator é conduzido a um estabelecimento prisional é um dos equívocos mais enraizados no debate público. Sempre que a opinião pública se confronta com uma decisão judicial que não resulta em pena de prisão efetiva, surge quase de imediato a perceção de impunidade e de que o Estado falhou no seu dever de punir. No entanto, o sistema penal não foi desenhado para responder ao clamor do momento, mas sim para aplicar soluções proporcionais e eficazes. A lei prevê mecanismos que evitam o impacto profundamente desestruturante da prisão quando o crime reveste menor gravidade e quando a recuperação do indivíduo é perfeitamente viável fora do meio prisional. Para compreender o funcionamento da justiça portuguesa nesta matéria, torna-se essencial distinguir dois institutos que o senso comum tende a confundir com frequência.

O primeiro mecanismo é a suspensão provisória do processo, uma solução que intervém numa fase muito precoce, antes de existir qualquer julgamento ou condenação. Este instrumento foi pensado para a pequena e média criminalidade, cobrindo infrações puníveis com pena de prisão até cinco anos. A sua aplicação depende da verificação de pressupostos claros, designadamente a ausência de antecedentes criminais pela mesma tipologia de crime e a demonstração de uma culpa reduzida por parte do arguido. Mediante um consenso estabelecido entre o Ministério Público, o Juiz de Instrução e o próprio arguido, o processo fica suspenso por um período determinado. Durante esse intervalo, o arguido compromete-se a cumprir obrigações concretas, como a entrega de um montante financeiro a uma instituição de solidariedade, a indemnização direta à vítima ou a prestação de trabalho a favor da comunidade. Se todas as injunções forem cumpridas com rigor dentro do prazo fixado, o processo é arquivado de forma definitiva. O grande mérito desta opção reside no seu caráter educativo e reparador, alcançando-se a paz social sem submeter a pessoa ao estigma do julgamento e mantendo o seu registo criminal sem qualquer mácula.

Num momento diferente do percurso judiciário situa-se a suspensão da execução da pena de prisão, que pressupõe que o processo seguiu até ao fim e culminou numa sentença condenatória. Neste cenário já não se trata de evitar o julgamento, mas de determinar a forma como a sanção vai ser cumprida. A lei estabelece critérios estritos para que o juiz possa optar por este caminho. Em primeiro lugar, a pena fixada na sentença não pode ultrapassar a fasquia dos cinco anos de prisão. Em segundo lugar, exige-se do tribunal um juízo de prognose favorável, ou seja, a convicção de que a simples ameaça do cumprimento da pena na cadeia e a censura pública do facto são suficientes para afastar o condenado da criminalidade. A suspensão tem uma duração que oscila entre um e cinco anos, ficando habitualmente condicionada ao cumprimento de deveres de reparação ou ao acompanhamento por serviços de reinserção social.

A razão de ser de ambas as figuras assenta numa premissa amplamente demonstrada pela criminologia, segundo a qual o cumprimento de penas curtas de prisão produz frequentemente um efeito oposto ao desejado. A entrada num estabelecimento prisional por períodos breves tende a funcionar como um fator de contágio criminal, destruindo empregos, desfazendo laços familiares e retirando a margem de recuperação de quem cometeu um deslize pontual. A pena suspensa não é uma manifestação de benevolência, uma tolerância injustificada ou um favor, mas sim uma decisão fundamentada na análise rigorosa do perfil do infrator e das circunstâncias do caso (um exercício de prognóstico fundado em factos). Justifica-se quando a pessoa demonstra arrependimento genuíno, tem uma inserção social e profissional estável e o crime surge como um evento isolado no seu percurso. Pelo contrário, quando estão em causa crimes graves que geram forte alarme social, quando o arguido recusa assumir a responsabilidade ou reparar o dano, ou quando o histórico criminal revela um risco elevado de reincidência, a prisão efetiva continua a ser a única resposta adequada.

Optar pela suspensão do processo ou da pena não é virar as costas ao crime nem abdicar de punir. É aceitar que a justiça tem de ser proporcional, reservando a prisão para a criminalidade grave, onde ela é realmente necessária. Quando a recuperação da pessoa é possível em liberdade, insistir na cadeia só traz piores resultados para a sociedade. No fundo, a eficácia do sistema penal mede-se pela capacidade de corrigir a tempo e evitar que um erro isolado dê origem a uma vida de crime

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