O último desejo de Maradona: “Marcar mais um golo aos ingleses, agora com a mão direita”

"Cresci num condomínio privado… privado de luz, de água, de telefone"

"Beijei muitas mulheres na vida, mas o beijo mais lindo era o da minha avó".

"Nesse dia toquei o céu com as mãos"

"Ganhar ao River [Plate] é como ser despertado de manhã pela mãe com um beijo"

"Para mim foi como roubar um ladrão: acredito que tenho 10 anos de perdão"

"Esse golo está marcado a ferro. Até podem vir os Messis, os Tevez, os Riquelmes e fazer dez golos cada um melhor do que aquele. Mas nós estávamos a jogar uma partida contra a Inglaterra depois de uma guerra. Isso não se compara com nada"

"A taça nas minhas mãos, sacudia-a, levantava-a, beijava-a. Era nossa, era dos argentinos. Foi a maior alegria desportiva da minha carreira"

"Tremiam-me as pernas. Sabia que estava a por a minha vida em jogo"

"Portero, ganhaste os 100 dólares e a camisola, mas eu ganhei a eliminatória"

"Se não fosse a cocaína, imaginem o jogador que eu teria sido"

"O doping de Maradona é igual à lotaria: positivo, negativo, positivo, positivo. Acho que há um empate"

"Bush é um assassino. Prefiro ser amigo de Fidel Castro"

"Pelé não tem dignidade para falar de mim"

"As minhas filhas legítimas são Dalma e Giannina. Os outros são filhos do erro ou do dinheiro"

"Chupem e continuem a chupar"

"Obrigado à bola"

"Tenho o sonho de poder marcar mais um golo aos ingleses, desta vez com a mão direita"

De quantos minutos, horas, dias, meses ou anos necessitaram Shakespeare, Cervantes, Dumas, Dante ou Camões para escreverem Hamlet, D. Quixote, Os Três Mosqueteiros, A Divina Comédia ou Os Lusíadas, as obras-primas que lhe deram a imortalidade? Pois bem, para entrar no Olimpo, Maradona só precisou de cinco minutos, o tempo que demorou a marcar os dois golos que o tornaram um deus do futebol, na vitória da Argentina sobre a Inglaterra, no Mundial 86.A "Mão de Deus" aconteceu aos 51 minutos: após um corte defeituoso do defesa inglês Steve Hodge, Maradona e o guarda-redes Peter Shilton disputaram a bola no ar e o astro argentino desviou-a para a baliza com um toque subtil com a mão esquerda, que enganou o árbitro.Aos 55 minutos, aconteceu O GOLO, que em 2002 foi eleito, numa votação oficial da FIFA, como o melhor de sempre em mundiais. Maradona arrancou com a bola dominada ainda no seu meio-campo e em oito segundos e passou por seis ingleses, incluindo o guarda-redes, antes de marcar.Muita gente poderá ficar chocada por se comparar esses dois momentos de génio a grandes vultos da literatura. Mas, o que é o futebol se não uma arte, capaz de apaixonar ricos e pobres e gente de todas as cores e raças? Ver o golo do século de Maradona, o pontapé de bicicleta de Ronaldo à Juventus (pelo Real Madrid), o golo de calcanhar de Madjer na final da Taça dos Campeões ganha pelo FC Porto ou o remate de Éder contra a França na final do Euro 2016 não desperta sensações tão ou mais emocionantes do que ouvir a Nona Sinfonia de Beethoven, ver um bailado de Nureyev, admirar o Guggenhheim de Bilbao desenhado pelo arquitecto Frank Gehry ou deleitar-se com o teto da Capela Sistina pintada por Miguel Ângelo, o Guernica de Picasso ou as cores fortes dos quadros de Van Gogh?Claro que Maradona foi muito mais do que esses dois golos maradonianos, como seria de esperar de alguém tão intenso e carismático, que passou pelo menos 30 anos, metade da sua vida, a viver no fio da navalha, numa relação de amor/ódio com a cocaína, a cometer excessos e loucuras e a cair – e a erguer-se – mil vezes. Mas foram esses dois golos que o fizeram exceder o humano e levitar por cima dos comuns mortais, como se viu desde a sua morte, na passada quarta-feira, dia 25 de novembro, quando as televisões de todo o mundo passaram milhões de vezes essas imagens do México 86 (acompanhadas pelo relato inesquecível do uruguaio Victor Hugo Morales, que a chorar perguntava "de que planeta vieste?").Tão genial em campo como estouvado fora dele, Maradona foi, se não o melhor jogador de todos os tempos, pelo menos aquele que teve uma vida mais cheia e provavelmente o último dos futebolistas autênticos, bon vivants, irreverentes, excêntricos, excessivos, politicamente incorretos e despreocupados com o statuo quo, na linha de George Best, Garrincha ou, em Portugal, Vítor Baptista. Maradona pode não ser um exemplo que queiramos seguir nem que queiramos que seja seguido pelos nossos filhos. Maradona, como muitos génios, de Van Gogh a Goya, de Beethoven a Hemingway, sofreu com os seus excessos. E, tal como nos provou James Dean e a sua filosofia de "viver depressa e morrer jovem", Maradona também não chegou a velho, morrendo com 60 anos, um mês depois de o seu grande rival, Pelé, sempre mais comedido e conciliador, ter celebrado 80 anos."Sou sempre preto ou branco, nunca na minha vida vou ser cinzento", disse Maradona, respondendo aos críticos, depois de, como treinador, ter qualificado a Argentina para o Mundial de 2010. Ficam aqui, em 18 frases, os momentos marcantes da vida do astro argentino, da infância pobre na Villa Fiorito, em Buenos Aires, até ao último desejo, pedido na véspera de completar 60 anos.Diego Armando Maradona nasceu a 30 de outubro de 1960, em Buenos Aires. Cresceu na Villa Fiorito, um bairro pobre da capital argentina. A mãe, Dalma, tomava conta da família, e o pai, Diego, conhecido como Don Chitoro, era operário numa fábrica do setor químico.A família era numerosa, pois Maradona tinha sete irmãos (dois rapazes e cinco raparigas). Diego recebeu a primeira bola com 3 anos e dormiu agarrado a ela. Se a mãe, dona Tata, o mandava ir buscar alguma coisa, subia as escadas da ponte sobre a linha do caminho de ferro a saltar com o pé direito e a dar toques com uma laranja ou com uma bola de papel ou de trapos com a esquerda."A minha mãe deitava-se com dores no estômago porque mal comia para deixar a comida para os filhos. E o meu pai, que saía de casa às 4h da manhã para ir trabalhar, fez tudo para que eu nunca deixasse de jogar"Com 9 anos, Maradona começou a jogar na equipa de Los Cebollitas, que iria ganhar o grande torneio argentino de Iniciados em 1973 e 1974, registando um recorde de 136 jogos consecutivos sem perder.Apesar da derrota caseira do Argentinos Juniors, foi assim que Maradona reagiu após a sua estreia como sénior, a 20 de outubro de 1976, tinha ainda 15 anos. Menos de um mês depois, a 14 de novembro, fez os seus primeiros dois golos, na vitória (5-2) frente ao San Lorenzo, em Mar del Plata. Em 1978, não foi convocado para o Mundial que a Argentina ganhou (o treinador não o quis levar por ser muito novo, tinha apenas 17 anos), mas no ano seguinte foi eleito o melhor jogador do Mundial sub-20, que a Argentina ganhou.Esteve no Boca Juniors, o seu clube de coração, apenas uma época antes de sair para a Europa (onde jogou no Barcelona, Nápoles e Sevilha), entre 1981 e 1982, tendo festejado o título argentino. Voltaria mais tarde ao Boca, para se despedir do futebol, em 1997 (fez mais 34 jogos e marcou 12 golos, não mas conquistou títulos). O seu último jogo oficial foi contra o grande rival River Plate. Nesse dia 25 de outubro de 1997, teve de sair ao intervalo, com a equipa a perder por 1-0. No final, o Boca ainda virou o resultado, 2-1, e Maradona regressou ao relvado para festejar. Mais tarde diria: "Agradeço a Deus por ter criado o [estádio] La Bombonera e por me ter feito adepto do Boca".Sobre o "Golo de Deus", marcado com a mão frente à Inglaterra no Mundial 86, Maradona começou por dizer que tinha sido com a cabeça. "Não sei, tinha medo de que, como ainda estava no estádio, me fossem anular o golo. Depois, a alguém, de passagem , disse que tinha sido ‘com a cabeça de Maradona e com a mão de Deus". Disse-o, explicaria Maradona em 2015, no livro A Mão de Deus, a Minha Verdade, a pensar "em todos os rapazes que tinham sido mortos na guerra das Malvinas [entre a Argentina e a Inglaterra]". Por isso, garantiu Maradona, nunca, nem no último segundo da sua vida, se irá arrepender de ter marcado o golo com a mão.Foi assim que Maradona reagiu quando o seu segundo golo à Inglaterra no Mundial de 1986 foi eleito, numa votação da FIFA, em 2002, o melhor de sempre em mundiais. Maradona lembraria ainda: "Eu tinha feito o golo da minha vida e, no balneário, o Negro Henrique, que estava a tomar banho, aproximou-se e disse-me: ‘Muitos elogios para ti, mas se não tivesse sido o meu passe… O filho da puta do Negro! Tinha-me passado a bola à saída da nossa área".As fotos de Maradona com a taça de campeão do mundo em 1986 são de pura felicidade, a fazer lembrar o menino pobre com um brinquedo. No dia da sua morte, uma televisão argentina captou um homem a acender uma vela em frente à Casa Rosada, onde estava o corpo do futebolista. Quando lhe perguntaram porque estava ali, respondeu: "Tens ideia de toda a felicidade que Maradona nos deu a nós, os pobres? Quando ele jogava, tudo se esquecia. Às vezes nem tínhamos dinheiro para comer e errámos felizes". Como disse o Presidente francês, Emannuel Macron, após a sua morte, "foi nos campos de futebol que Maradona fez a revolução".Maradona chegou ao Barcelona em 1982, como a transferência mais cara da história. Mas não teve sucesso na Catalunha, com problemas como uma hepatite, um tornozelo partido e guerras com o presidente do Barcelona. Em 1984 iria mudar-se para o Nápoles, sendo, logo na apresentação, ovacionado por 80 mil pessoas em delírio no estádio San Paolo. Foi ali que viveu os maiores sucessos, com dois títulos de campeão italiano, uma taça e uma supertaça de Itália e ainda uma Taça UEFA. Ainda hoje há, na cidade pobre do sul de Itália murais com Maradona e frases de agradecimento ao deus argentino, que permitiu aos napolitanos vencer os ricos do norte, da Juventus ao Inter, do Milan à Roma.Maradona só jogou uma vez em Portugal. Foi em setembro de 1989, numa eliminatória da Taça UEFA, contra o Sporting. Maradona chegou mais tarde das férias e começou no banco, jogando apenas 20 minutos numa partida que terminou 0-0. Em Nápoles, na segunda mão, Maradona jogou 120 minutos, porque o 0-0 manteve-se e teve de haver prolongamento. Já nos penáltis, o guarda-redes Ivkovic decidiu desafiar Maradona e apostou 100 dólares em como defendia o seu penálti. Conseguiu-o, mas a seguir Gomes iria atirar à barra e o Nápoles seguiu mesmo em frente na eliminatória. Maradona cumpriu a promessa e no final foi ao balneário ter com Ivkovic, todo sorridente.No documentário feito por Kusturica, em 2008, teve esta tirada. A cocaína, diria Maradona, começou aquando da sua passagem por Barcelona, entre 1982 e 1984. "Começou como um divertimento. E o que naquele momento parecia divertido, tornou-se traumático". Foi a partir do verão de 1990, depois do fracasso do Mundial em Itália, que se torna dependente da cocaína. "As minhas filhas sempre perceberam quando eu estava drogado. Sempre que ia beijar Dalma, ela virava a cara, com raiva", admitiu a Kusturica.A primeira vez que Maradona foi suspenso por causa da cocaína foi em 1991. A 17 de março, na partida frente ao Bari, foi selecionado para ir ao controlo antidoping e 12 dias depois, a 29, a RAI 1 fazia rebentar a bomba: "Maradona acusou cocaína". Foi a primeira de várias vezes, que lhe custaram várias suspensões. Uma das mais mediáticas aconteceu no Mundial 94, quando voltou a dar positivo a seguir ao jogo contra a Nigéria, a 25 de junho, que assinalou a sua despedida num Mundial.Maradona esteve sempre ao lado dos pobres e injustiçados, contra o imperialismo e apoiando a revolução cubana. Viveu cinco anos em Cuba, quando se mudou para lá para fazer uma desintoxicação, e considerava Fidel Castro um segundo pai. Ainda no Nápoles, em 1984, há um episódio revelador da fibra de Maradona. Chegou ao clube um pedido feito pelo pai de um miúdo que estava doente e precisava de uma cirurgia urgente. Como a operação era muito cara, ele pedia ao presidente para deixar a equipa fazer um jogo amigável para recolher fundos. O presidente do Nápoles não deu autorização para a equipa principal ir até Acerro jogar num campo enlameado, mas acabou por permitir a ida das reservas. Maradona, quando soube disso, também foi, contrariando as ordens do presidente, que temia que ele se lesionasse. O campo, com capacidade para 5 mil pessoas, teve nesse dia 10 mil, muitos empoleirados nos muros em redor.Eram amigos durante os primeiros passos de Maradona no futebol (conheceram-se em 1979, quando Maradona estava no Argentinos Juniors, num encontro no Rio de Janeiro, marcado por uma revista argentina), mas mais tarde, acirrados pelas constantes comparações sobre quem era o melhor de sempre, a relação azedou algumas vezes. Maradona achava que Pelé se tinha "vendido" à FIFA, por ser próximo de Blatter e de João Havelange. "Pelé tinha de estar mais perto dos jogadores e não dos dirigentes da FIFA. O carinho das pessoas não se negoceia". Ainda assim, em 2005 Maradona levou Pelé ao seu programa de televisão, La Noche del 10. E agora, após a sua morte, o craque brasileiro deixou o desejo de reencontro: "Espero que um dia possamos jogar juntos no céu."Maradona esteve casado com Claudia durante 24 anos e tiveram duas filhas, Dalma e Giannina. Pelo meio, houve vários casos de infidelidades. Os casos acabaram na justiça e Maradona reconheceu mais três filhos (Jana, Diego Junior e Diego Fernando). Mas há suspeitas de que Maradona possa ter mais três filhos, fruto dos cinco anos que viveu em Cuba (entre 2000 e 2005). Ou seja, no total poderão ser oito.A carreira de treinador foi uma sucessão de fiascos, apesar de ter passado pela seleção argentina e por clubes argentinos, do México e dos Emirados Árabes Unidos. Em 2009, quando conseguiu apurar a seleção para o Mundial da África do Sul, após uma vitória sobre o Uruguai no último jogo, Maradona não resistiu a vingar-se de todos os que o criticaram: "Desculpem-me as senhoras, mas chupem e continuem a chupar. Eu sou branco ou preto, cinzento nunca vou ser na minha vida. Vocês, que me trataram como me estão a tratar, continuem a mamar".Em 2005, num episódio especial de La Noche del 10, o seu programa de TV, Maradona fez uma espécie de entrevista a si próprio e disse o que gostaria que escrevessem na sua lápide quando morresse: "Obrigado por ter jogado futebol. Porque foi o desporto que me deu mais alegria e felicidade. E obrigado à bola. A bola nunca fica suja".Deve ter sido a última entrevista de Maradona, a que foi publicada pelo jornal francês L’Équipe a 30 de outubro, dia em que fez 60 anos "o tipo que marcou dois golos à Inglaterra e um dos poucos argentinos que sabe quanto pesa a taça de campeão do mundo" – foi assim que Maradona se apresentou no seu livro A Mão de Deus, a Minha Verdade. Na quarta-feira, 25 de novembro, pouco depois do jogo Olympiacos-Manchester City, da Liga dos Campeões, pediram um comentário a Pep Guardiola sobre a morte de Maradona. E o técnico catalão, depois de assinalar a forma como ele se tornou um "jogador incrível" na história do futebol, contou um episódio que o marcou: "Há alguns anos, quando estive na Argentina, vi uma faixa onde estava escrito: ‘Diego, não importa o que fizeste com a tua vida, importa o que fizeste com as nossas vidas’".