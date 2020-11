Eu estive com Maradona

Um episódio ocorrido em Barcelona, há 38 anos, atesta o carinho que Diego Maradona nutria pelos portugueses.

Victor Ramos, residente em Coimbra, ex-colaborador do diário desportivo Record, guarda, "como relíquias", uma bola e uma fotografia em que ele figura ao lado do antigo futebolista argentino.

Repórter fotográfico, que viajou para Espanha com o jornalista José Costa Santos graças a uma entrevista concedida pelo jogador por ocasião do 33º. aniversário do Record, Ramos enaltece a "genuína humildade" do craque e ‘saboreia’, ainda hoje, "o encanto" de ter sido retratado ao lado de Diego Armando.

Trata-se de um "episódio inesquecível", declarou à SÁBADO Victor Ramos.

Costa Santos e Victor Ramos regozijam-se por Maradona ter cumprido, com prontidão, imediatamente a seguir a um treino, a promessa de lhes conceder a entrevista.

Abordado por jornalistas espanhóis, o jogador indicou que teriam de esperar até ele poder prestar-lhes declarações. "Calma; há aqui jornalistas portugueses e pediram, antes do treino, para falar com eles". Palavra dada foi palavra honrada.